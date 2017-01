Zigamus è un’avventura testuale multipiattaforma di genere umoristico e paradossale. Scritta dal famoso autore di interactive fiction Marco Vallarino, è stata pensata come gioco promozionale per Vigamus, il Museo del Videogioco di Roma. L’azione, che vede il giocatore fronteggiare un’invasione di zombi, si svolge nello stesso museo del videogioco. Per sbarazzarsi dei mostri mangiacervelli bisognerà utilizzare i cimeli del museo come armi, inventandosi le azioni più strampalate.

È arrivato un nuovo coin-op al Vigamus: si chiama “Zombies Attack!” e dovrebbe essere il gioco definitivo in fatto di survival horror. Peccato che sia un po’ troppo realistico per i vostri standard: non appena accendete il cabinato, un nugolo di zombi putrefatti e affamati esce dallo schermo e dilaga per le sale del museo, in cerca di cervelli da sgranocchiare. Toccherà a te salvare il Vigamus: sicuramente, in giro per il museo, troverai qualcosa di utile per fronteggiare l’orripilante minaccia. Quindi occhi aperti e… niente panico!

In un gioco di avventura a interfaccia testuale ogni azione va digitata secondo la sintassi verbo + oggetto: >prendi la palla, >apri la porta, >esamina la giacca, >indossa il cappello, >parla alla ragazza, >attacca lo zombi…

Per spostarti da un luogo all’altro, indica la direzione in cui vuoi andare: >nord (abbreviato n), >sud (s), >est (e), >ovest (o). Il comando >inventario (i) ti permetterà di visualizzare l’elenco degli oggetti che possiedi, >guarda (g) ristamperà la descrizione del luogo in cui ti trovi, >punti ti dirà a che punto sei della storia. Con >save potrai salvare la posizione di gioco su file, per richiamarla in memoria con >load. I verbi che potrai usare in questo gioco sono: prendi (t), esamina (x), dai, parla, indossa, togli, apri, chiudi, rompi, attacca (k), colpisci, picchia, taglia, lancia, accendi, spegni. Eccezionalmente in questo gioco è ammesso anche il verbo usa, ma cerca di non abUSArne!

Esaminare gli arredi e i particolari citati nelle descrizioni dei luoghi ti permetterà di trovare qualche oggetto nascosto e scoprire indizi utili per andare avanti nel gioco. Digita >aiuto per rileggere queste istruzioni, >crediti per vedere i crediti del gioco. Se pensi di esserti bloccato, chiedi aiuto su fb.com/avventuretestuali oppure a marcovallarino@hotmail.com.



Ti è piaciuto ZIGAMUS? Vuoi provare altre avventure testuali? Allora visita subito il sito di Marco Vallarino, per giocare altri titoli come l’acclamato Darkiss.