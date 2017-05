Ne avevamo già avuto notizia ma con l’uscita del trailer ora abbiamo una certezza: in autunno un giovane Sheldon Cooper entrerà nelle nostre case con la nuova serie a lui interamente dedicata: Young Sheldon. Si tratta dello spin-off della famosa serie The Big Bang Theory, che vede protagonisti un gruppo di amici nerd. Il personaggio di Sheldon adulto è interpretato da Jim Parson che sarà la voce narrante della nuova serie. A interpretare la versione di Sheldon bambino ci sarà Iain Armitage, già presente nella serie Big Little Lies.

Il simpatico, a tratti snervante Sheldon, come tutte le leggende ha avuto un inizio. Ebbene sì anche il dottor Cooper ha avuto un’infanzia. Alla veneranda età di nove anni lo troviamo già al liceo accompagnato sempre dalla sua insolenza e genialità. Lo vedremo alle prese con la famiglia, di certo non alla sua altezza, potremo osservare le differenze con la gemella e il fratello maggiore.

Il trailer sembra davvero molto interessante, ma dovremo attendere per vedere se le aspettative verranno o meno deluse.

https://www.facebook.com/YoungSheldonCBS/videos/1309876975794736/