In una foto scattata a Montreal il cast di X-Men: Dark Phoenix è comparso quasi al completo. Dopo la notizia del ritorno di Evan Peters nei panni di Quicksilver, sul web appare una foto di Ciclope. Tye Sheridan, che ha dato il volto al personaggio in X-Men: Apocalisse, è immortalato con un nuovo visore, però qualcuno sostiene che possa trattarsi di uno scatto del dietro le quinte del precedente film, con una versione del visore poi scartata quindi non utilizzata nelle riprese. Ma alcuni dettagli tipo un taglio di capelli più corto e differente, una piccola ferita sul volto smonterebbero questa teoria.

X-Men: Dark Phoenix è l’adattamento della Saga della Fenice Nera, serie a fumetti che aveva già avuto una parziale trasposizione cinematografica in X-Men: Conflitto Finale. Pubblicata originariamente da gennaio a ottobre del 1980, nel film le vicende saranno invece ambientate negli anni ’90. Questi costituiscono un decennio d’oro per i mutanti, riproposto nello stile e nell’atmosfera nella testata a fumetti X-Men ’92. X-Men: Dark Phoenix è scritto e diretto da Simon Kinberg e prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker. Nel cast tornano Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier), Jennifer Lawrence (Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan(Ciclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain è in trattative per interpretare la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey, mentre Evan Peters correrà nuovamente nei panni di Quicksilver.