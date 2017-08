Il viaggio tra i miti e le leggende che hanno plasmato Azeroth inizia con “World of Warcraft – La Storia: Volume I”. Il libro, edito da Magic Press Edizioni e tradotto in italiano con l’aiuto della redazione di BattleCraft.it. Questo splendido libro con copertina rigida è il primo di una serie in più parti che esplora il passato dell’universo di Warcraft, e narra le storie mai raccontate della nascita del cosmo, dell’ascesa di antichi imperi e delle forze che hanno plasmato il mondo di Azeroth e la gente che lo abita.

Il tomo della conoscenza definitiva contiene anche 25 immagini a tutta pagina disegnate dall’artista di World of Warcraft Peter Lee, oltre a uno schema cosmologico, una mappa che traccia i cambiamenti subiti da Azeroth nel corso del tempo, una cronologia illustrata da Joseph Lacroix e molto altro ancora.

Una bellissima opera in grande formato e copertina rigida che ripercorre le vicende di Azeroth prima degli eventi del videogioco, partendo proprio dalla nascita delle varie terre e la nascita e la caduta delle varie razze. Il tutto corredato da bellissime illustrazioni. Non può non piacere a ogni amante di Wow. Utile anche chi non conosce questo universo e vuole avvicinarcisi.