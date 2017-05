Wonderstruck è uno dei film più attesi di questo Festival di Cannes, giunto alla settantesima edizione. La pellicola, tratta dall’omonima della graphic novel di Brian Selznick (Hugo Cabret) – tradotta in italiano con il titolo La Stanza delle Meraviglie, è diretta da Todd Haynes (Carol) e avrà fra gli interpreti principali Todd Haynes (Lontano dal Paradiso), Julianne Moore e Michelle Williams, Jaden Michael, Millicent Simmonds,Oakes Fegley. Wonderstruck, che avrà le musiche suggestive di Carter Burwell. sarà proiettato il 20 Ottobre negli USA in tempo per la corsa agli Oscar 2018.

Amazon Studios e Roadside Attractions hanno in queste ore messo online la prima clip e il poster ufficiale di questo film che segue la storia parallela di due ragazzini di 10 anni che, a distanza di cinquantanni, hanno lo stesso sogno, ricostruire il quadro delle loro vite, partendo alla ricerca di quello che hanno perso. La piccola Rose (Millicent Simmonds) vive nel 1927 nel New Jersey, e vuole andare a New York per conoscere il suo idolo, l’attrice Lillian Mayhew, (Julianne Moore); Ben (Oakes Fegley) vive nel 1977 nel Minnesota fino alla misteriosa morte della madre a New York con la speranza di riunirsi al padre che non ha mai incontrato. In questo video vediamo proprio Ben e Rose vagabondare, ognuno nella sua epoca, in un museo di Storia Naturale.