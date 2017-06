uscito in queste settimane nelle sale Italiane, il film racconta le origini della super eroina più amata della DC Comics Wonder Woman.

il tutto si svolge come un lungo Flashback; che inizia con l’infanzia e l’adolescenza di Diana passata sull’isola di Themyshira; un isola popolata dalle Amazzoni, una tribù di donne guerriere guidate dalla saggezza della Regina Ippolita, essa è stata per secoli nascosta al mondo esterno grazie all’intervento di Zeus padre degli Dei dell’Olimpo all’alba dei tempi; finché un giorno un aeroplano da guerra pilotato dal capitano Steve Trevor, non precipita vicino all’isola.

tratto in salvo dalla stessa Diana, il capitano informa la Regina delle Amazzoni che nel mondo degli uomini sta infuriando una grande guerra; si tratta della Prima Guerra Mondiale, e che lui deve ritornare nella sua patria perchè reca con sè importanti informazioni che aiuterebbero a salvare migliaia di vite. nonostante il divieto di sua madre Ippolita, Diana libera il capitano Trevor per riportarlo nel mondo esterno e per aiutarlo.

arrivati a Londra informano l’Alto Comando che i Tedeschi stanno preparando una nuova arma in grado di portare morte e devastazione su larga scala. dopo aver approntato un piano di battaglia, il capitano Trevor, Diana e un pugno di coraggiosi partono per distruggere la nuova arma e sconfiggere definitivamente il nemico senza non poche difficoltà.

il film è abbastanza fedele sia alla storia che alle origini di Wonder Woman senza togliere nulla al personaggio originale, anzi è riuscito a rendere il personaggio molto più moderno e dinamico rispetto ad altri personaggi di altri cinecomics usciti in questi ultimi anni. in certi punti la trama ha dei punti leggermente morti, ma dopo aver visto il film si capisce che questi “tempi morti” servono per far capire meglio l’evoluzione sia della trama che dei personaggi rendendolo questo un film completo al 100%. infatti anche se fa accenni collegandolo a Batman vs Superman e a JLA (film di prossima uscita) esso è un film che si può vedere a se stante senza per fora collegarlo ad altri cinecomics.

sia Gal Gadot che Chris Pine, sono riusciti a rendere i rispettivi personaggi di Wonder Woman e del Capitano Steve Trevor in maniera magistrale e dinamica senza lasciar nessun dubbio che è stata la scelta giusta per tali ruoli.

i nostalgici della omonima serie televisiva interpretata da Lynda Carter, non potranno notare la similitudine dell’incontro tra il Capitano e Diana sull’Isola delle Amazzoni, e di come Wonder Woman vine presentata a tutti con il nome di Diana Prince

per le riprese esterne dell’Isola di Themyscira è stata scelta la costa Amalfitana e altri lughi del Sud Italia come Palinuro e Sassi di Matera

non rivelerò altro per non farvi indesiderati Spoiler, ma com sempre posso darvi la mia personale opinione:

per gli amanti dei comics è un film da 10/10 e per gli amanti dei film sia di guerra che di azione anche quello merita un 10/10, trama effetti speciali sono molto ben fatti e si vede che la Warner ha voluto credere in questo film. almeno una volta questo film dovreste andare a vederlo sul grande schermo ne varrà la spesa del biglietto ve lo assicuro.

by Talparius