Quando essere fan DC Comics lo hai scritto sulla pelle! Il 24 maggio a ROMA presso il cinema THE SPACE – PARCO DEI MEDICI, ore 20:00 si potrà assistere all’anteprima MONDIALE “fan event”, con la proiezione del film Wonder Woman. Durante questa serata ci sarà una scenografia a tema Wonder Woman e l’armatura per photo opportunity. Sarà presente Emanuela Lupacchino, l’artista che ha realizzato l’artwork commemorativo ufficiale nel mondo per i 75 anni di Wonder Woman, che distribuirà mini-poster del suo artwork autografate direttamente da lei.

Satyrnet ha questa gallery dedicata a chi porta la propria passione sulla propria pelle https://www.facebook.com/satyrnet/photos/?tab=album&album_id=1137164459643687. I primi 10 che, commentando sul nostro post su Facebook, pubblicheranno una foto di un proprio tatuaggio tratto dalla mitologia “DC COMICS” usando nel post l’hastag “#WonderWomanFanDay”. Tutte le foto, saranno comunque pubblicate sulla gallery della pagina!