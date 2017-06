Justice League Origin: Wonder Woman è il titolo di un nuovo manga che debutterà a luglio sulla rivista Champion RED edita da Akita Shoten. Ci pare strano usare la parola “manga” per un personaggio “made in Usa”, come tutti voi sapete, in giapponese, la parola manga è generalmente riservata alla produzione del Sol Levante, mentre il termine Amekomi viene usato per identificare “fumetti americani”. Ma in questo caldo giugno, la linea di confine tra manga e amekomi sta diventando sfocata con l’introduzione di tutta una serie dedicate ai personaggi Dc Comics. Il nuovo fumetto di Wonder Woman è infatti creato da Shiori Teshirogi, già autrice da questo giugno del manga Batman and The Justice League. Ancora non è chiaro se questo nuovo tassello della Justice League nipponica ,sia una pubblicazione “solitaria”, un tie-in della pellicola cinematografica o un’intera nuova serie, fatto sta che dopo Batman e Wonderwoman presto vedremo tutti i personaggi della Lega dei Supereroi per antonomasia in versione “occhi a mandorla”.