Dall’animazione dei classici che hanno fatto e continuano a far sognare intere generazioni di grandi a piccini ai live action coi personaggi in carne e ossa, la Disney non smette di creare meraviglie. Dopo Cenerentola e il successo della Bella e la Bestia che vede Emma Watson dei panni della sognatrice Belle, sarà ora il turno di Aladin prendere figura umana e apparire sul grande schermo. Dopo il ruolo ricoperto egregiamente dal bravissimo Robin Williams, si vocifera che il genio potrebbe essere interpretato da un altro attore di grosso calibro: Will Smith. In attesa di conferme o smentite possiamo continuare a tornare bambini prendendo in mano una vecchia VHS, obsoleta ma sicuramente più poetica oppure Aladdin in Blu-Ray.