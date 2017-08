Aprirà a Arese Westfield Milano, il nuovo centro commerciale con 300 negozi, 50 ristoranti e un cinema. A noi ricorda il Millennium Falcon, avranno preso ispirazione da Star Wars? Trecento negozi distribuiti su 185mila metri quadrati con oltre 11mila posti auto. Aprirà nel 2020 e i costruttori dicono che sarà il centro commerciale più grande ed esclusivo d’Europa. Si chiama Westfield Milano, il progetto nato dalla joint venture con Westfield Group, leader mondiale nello sviluppo e gestione d’importanti centri commerciali a livello internazionale, e sorgerà nell’area di Segrate.

Si tratta di un importante passo in avanti per la città di Milano. Posti di lavoro, turismo; non sono pochi i lati positivi di Westfield Milano. Dalle prime foto diffuse notiamo una certa somiglianza con una delle navicelle spaziali dell’universo di Lucas. Che gli architetti si siano ispirati proprio all’universo di Guerre Stellari? Quel che è certo è che non mancheremo di visitare il nuovo centro commerciale. Chissà, potremmo incontrare Chewbacca in qualche negozio!

tratto e continua a leggere su: