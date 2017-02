Un’antologia di racconti dell’autore Stefano Jacurti, vera icona del west del nostro paese, che descrive storie crude in cui sono protagonisti gente spietata, pronta a tutto. Tra colpi di scena e ricordi, questa raccolta passa dall’eros fino all’horror, dagli scontri con gli indiani conditi con una visione moderna “on the road”. Pagine che danno emozioni, commuovono, inorridiscono e tengono calde le suggestioni nei lettori fino all’ultima pagina!

Lingue di fuoco scaturiscono da un fucile negli spazi sconfinati dove un bambino è l’unico sopravvissuto di una carovana massacrata. Mentre si susseguono battaglie nella neve, lupi all’attacco e cavalleggeri che spariscono nel nulla, ecco sopraggiungere storie di disertori, di corpi che si uniscono in amplessi selvaggi e di altri maciullati dalle pallottole. La raccolta è un western che cavalca le rughe di una vecchia malata; un western nel quale, tra i conflitti a fuoco e quelli dell’anima, uomini e donne seguono una pista ad ovest di tutto. Le visioni orrorifiche della civil war e un pistolero nel buio, galoppano a fianco del sogno americano fallito, spolpato, ucciso: ma non per chi si arma per l’ultima ballata, per chi sgassa con una Harley Davidson e per chi, sulle note delle country music, ingaggia l’ultimo rodeo. Western Sex Rock and Horror è una pista costellata di conti da saldare, da una squaw bellissima, da una forca che attende. Sono storie classiche, contaminate, sanguinarie, consumate come le cicche nel posacenere di un motel del sesso on the road.

Stefano Jacurti, romano, è uno dei pilastri della cultura western in Italia, alla cui conservazione e diffusione ha contribuito sia come regista-attore dei film “Inferno bianco” e “Se il mondo intorno crepa” – autoprodotti e girati soprattutto in Italia – che come scrittore, con l’antologia di racconti “Il baule nella prateria”, il romanzo “Bastardi per stirpe” e la raccolta di pensieri “Avrei voluto essere ucciso da Clint Eastwood”. Un’artista tutto tondo dunque, Regista, attore e scrittore, di cui questa antologia, “Western Sex Rock and Horror”, è la sua quarta opera!

https://www.ibs.it/western-sex-rock-and-horror-libro-stefano-jacurti/e/9788866801702