C’è un sito molto particolare che si occupa di strani avvistamenti di oggetti non identificati, UFO, sul nostro pianeta… un sito che invita i visitatori a sottoscrivere una mailing list per rimanere sempre aggiornati sulle ultime “novità” aliene sulla Terra: questo sito si chiama We’re Still Not Alone … ma per quanto inedito e misterioso, è davvero molto famigliare. Come confermato da Entertainment Weekly si tratta infatti di una trovata di guerrilla marketing “vecchio stile” che è stato Sony Pictures Entertainment per lanciare la nuova edizione del fantasmagorico film “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg.

Plachiamo gli animi! Non si tratta di un sequel o di un reboot ma una riedizione in 4K concepita come omaggio per i 40 anni dalla pellicola originale. La versione scelta è di 135 minuti, ovvero quella che Steven Spielberg aveva portato al cinema nel 1977: dunque un tributo all’originale e non alle due versioni successive, la Special Edition di 132′ e poi con una Collector’s Edition di 137′ contenente quelle scene all’interno della Astronave.

II film Spielberg narra di un ipotetico primo contatto tra l’umanità ed entità extraterrestri. Il titolo deriva dalla classificazione degli incontri ravvicinati elaborata dall’astrofisico e ricercatore ufologico Josef Allen Hynek nel 1972, in cui un incontro ravvicinato “del terzo tipo” indica una osservazione di “esseri animati” in associazione con un avvistamento di UFO.Vincitore di vari premi tra cui due premi Oscar e un David di Donatello, nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America. Nel 1998 l’American Film Institute l’ha inserito al sessantaquattresimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

Non è chiaro se rivedremo “Incontri ravvicinati del terzo tipo” al cinema o solo in homevideo ma questo è un segnale, come la riedizione di “Star Wars: Una nuova speranza in 4K” di voler riportare alla luce in maniera perfetta tutti quei film che hanno segnato la storia del cinema e la nascita di un’era.