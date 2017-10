SATYRNET.it – Con le sue 50 mila pagine web visitate ogni giorno da un target commerciale che va dai 14 ai 35 anni, Satyrnet è uno dei portali di riferimento per i giovani appassionati di animazione, fumetto, cinema e nuove tecnologie. Al sito principale (satyrnet.it) sono collegati altri siti che formano un network in grado di raggiungere diverse tipologie di utenti: dal mondo manga (aulamanga.it), alla fantascienza (starwarsitalia.it), al fenomeno emergente del cosplay (con il sito cosplayitalia.com) . A questi si aggiungono altri domini in grado di raggiungere invece un pubblico targettizzato per interessi specifici. La vivace community è frequentata costantemente da centinaia di persone ed è un luogo fondamentale per l’incontro e il confronto con il nostro target.

AGENCY – Hai un attività, un sito web, un’azienda, un’idea da promuovere?

Satyrnet ti può venire incontro per dare una scossa alla tua attività commerciale o al tuo sito. Il nostro network online è frequentato ogni giorno da decine di migliaia di utenti con una media di 50.000 hits giornaliere. Un portale giovane e dinamico creato per fornire informazioni e news rivolte ad un target dai 17 ai 30 anni, occupandosi di cultura a 360°. Per una corretta fruizione del nostro portale abbiamo creato questa MAPPA del SITO, per una classificazione semplice e diretta dei vari canali e sezioni. L’associazione, inoltre, è impegnata direttamente nella promozione e realizzazione di eventi per promuovere dal vivo gli argomenti trattati nel sito web.

COME?

Satyrnet offre diverse possibilità di promozione:

Inserimento di banner pubblicitari nelle sue pagine;

Creazione di pop up dinamici nelle homepage dei canali/sezioni;

Utilizzo promozionale della nostra mailing list alla quale si iscrivono ogni giorno decine di nuovi utenti.

Realizzazione di siti web professionali creati in maniera da venire incontro alle singole problematiche della tua azienda;

Preparazione di campagne promozionali create ad hoc per le differenti esigenze;

Organizzazione di eventi tematici o presentazioni per la tua attività o per i tuoi prodotti.

I nostri uffici marketing e stampa sono a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie per promuovere al meglio la tua attività o i tuoi prodotti, gli indirizzi da utilizzare sono:

info@satyrnet.it – press@satyrnet.it

I partner e gli amici con cui abbiamo collaborato negli anni