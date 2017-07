Venerdì 28 luglio esce in edicola e in fumetteria il quarto numero della serie creata da Stefano ‘TheSparker’ Conte, accompagnato da una importante promozione

La vita di Volt è arrivata a uno snodo decisivo. Da tutti i punti di vista: personale, lavorativo ed editoriale. In altre parole, si tratta di uno snodo che interessa sia il personaggio che la serie a fumetti distribuita da saldaPress in edicola e in fumetteria.

Partiamo dalla svolta editoriale. Venerdì 28 luglio, in coincidenza con l’uscita del quarto numero della serie, intitolato NON È UN NEGOZIO PER VECCHI (pagg. 54, euro 2.99), partirà la PROMOZIONE ‘VOLT? PARLA DI TE!’, dedicata a tutti coloro che si sono persi i primi numeri della serie a fumetti di Stefano ‘TheSparker’ Conte.

In cosa consiste la promozione? È molto semplice: nelle fumetterie aderenti – che trovate elencate a fondo pagina – sarà possibile acquistare un pack che raccoglie i primi tre numeri di VOLT – CHE VITA DI MECHA al prezzo speciale di 5.90 euro, cioè tre albi al prezzo di due.

Nelle stesse fumetterie, sarà disponibile fino a esaurimento scorte uno spillato omaggio di VOLT. Una sorta di trailer della serie, perfetto per scoprire il mondo del piccolo robot che sogna di diventare fumettista, ma che, nel frattempo, è costretto dalla dispotica madre a lavorare come commesso in una fumetteria.

La seconda svolta è relativa al personaggio. Con l’uscita dello spettacolare quarto numero – che mette in scena un epico scontro generazionale tra vecchi e giovani nerd, e costringe Volt a fare i conti con tre pericolosi nuovi personaggi – inizia la seconda parte del primo arco narrativo della serie, essendo VOLT – CHE VITA DI MECHA organizzato sulla base di story-arc da sei numeri. Appuntamento, dunque, in edicola, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com con il quarto numero di VOLT e in fumetteria – e solo in fumetteria – con la promozione ‘VOLT? PARLA DI TE!’ che consente di recuperare i primi tre, o di “assaggiarla” con lo spillato omaggio.

Di seguito, l’elenco della fumetterie aderenti:

