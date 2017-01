Il progetto Vintagerotika – Evilsex di Annexia ripropone i generi e i personaggi più rappresentativi delle principali testate erotiche a fumetti dei pocket sexy vintage italiani, testate principalmente prodotte dagli editori Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon dagli anni Sessanta in poi, ben radicate nella memoria collettiva italiana, con nuove brevi storie di famosi autori contemporanei. Un imperdibile appuntamento con il fumetto erotico d’autore per dare nuova vita e dignità a un genere considerato da sempre di serie B e snobbato dalla critica, ma pubblicato in tutta Europa per decenni. Ogni albo della rosa dei personaggi proposti conterrà anche un breve saggio critico e la cronologia della testata.

I personaggi della prima fase del progetto, denominata EvilSex sono le antieroine dell’horror-sexy made in Italy: Zora la vampira, Sukia, Cimiteria, Ulula, Lucifera, Belzeba e Jacula.

Gli autori coinvolti sono nomi noti al pubblico dei lettori di fumetto. Copertine, storie e disegni sapranno soddisfare il gusto delgli appassionati in modo molto eterogeneo, senza però tradire l’essenza vintage del progetto e, soprattutto, il carattere stesso dei personaggi.

