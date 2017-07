I fumetti invadono il forte per il quarto anno consecutivo, con il Vinadio Comics Festival, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale More Than Comics. Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, il Forte Albertino di Vinadio, situato in provincia di Cuneo, tornerà ad essere la suggestiva ambientazione della fiera del fumetto, dal 29 e 30 luglio. I temi su cui è incentrata la manifestazione sono numerosi e non si limitano al solo fumetto. Troveranno spazio anche: giochi, videogiochi, cinema, serie tv, film d’animazione, cultura giapponese e cosplay.

All’interno dell’evento saranno allestite 3 macro aree, come tutti gli anni. L’area mercato, la spina dorsale dell’evento, sarà composta da stand di vendita al dettaglio, che proporranno: fumetti, gadget, action figure, videogiochi, giochi da tavola, carte, giocattoli, disegni, tavole, prodotti fatti a mano e molto altro. Il palco ospiterà tantissimi eventi per intrattenere tutti i visitatori. I presentatori icona della manifestazione sono Ivo De Palma, doppiatore celebre per aver dato la voce a Pegasus de “I Cavalieri dello Zodiaco”, e Massimo Barbera, presidente dell’associazione CospaFamily e vincitore del WCS, contest internazionale di cosplay, tenutosi in Giappone nel 2013. Potrete assistere a concerti dal vivo, spettacoli danzanti, conferenze e intrattenimento di vario tipo.

Il contest Cosplay del Vinadio Comics Festival 2017 avrà luogo domenica 30 luglio, a partire dalle ore 16.00 e durerà fino al termine di tutte le esibizioni. Per effettuare correttamente l’iscrizione bisognerà compilare il qui presente modulo on-line, inviare via mail la traccia audio musicale e confermare la partecipazione in loco, recandosi al tavolo dello staff muniti di un’immagine in versione cartacea. Tutti questi passaggi sono OBBLIGATORI ai fini dell’iscrizione. Sarà necessario firmare la liberatoria che attesta la possibilità di comparire in foto e video. Non vi sono particolari restrizioni per quanto riguarda l’esibizione. Ogni cosplayer può sfilare una sola volta. Si può utilizzare il palco e l’area circostante. Si possono utilizzare ogni tipo di effetti, scenografie, gadget ed attrezzature varie, rimamendo nei limiti del buon senso comune. Qualora questi limiti vengano superati, l’esibizione verrà interrotta ed il partecipante squalificato. Si fa obbligo esplicito ai partecipanti di evitare i seguenti atteggiamenti durante la scena: turpiloqui, bestemmie, comportamenti offensivi, atteggiamenti razzisti, osceni e volgarità in genere.

L’area games, aperta a tutti, darà la possibilità ai visitatori di interagire in prima persona con l’evento. Sarà infatti possibile provare diversi giochi da tavolo e partecipare ad alcuni tornei di carte e videogiochi, tra cui Fifa 16, Yu-Gi-Oh e Magic.

L’associazione culturale More Than Comics si occupa di divulgare e promulgare tutte le iniziative, attività e proposte legate al mondo del fumetto, ma non solo. More Than Comics è più che semplice fumetto in tutte le sue forme, dai comics americani ai manga giapponesi, dai made in Italy alla corrente franco-belga, ma è anche: videogiochi, giochi da tavola, giochi di carte, film, telefilm, serie tv, cosplay, steampunk, cyberpunk, fantasy, sci-fi, letteratura, cultura orientale, animazione e molto altro ancora. L’associazione è attiva sul territorio piemontese, in particolare attualmente è al lavoro sulla nuova edizione del Vinadio Comics Festival. Vinadio è un comune in provincia di Cuneo , a 900 m di altezza sul livello del mare, meta turistica molto nota e, grazie a uno dei forti albertini più belli d’Europa e al lago ciclabile artificiale (il più grande d’Europa), è una cornice paesaggistica perfetta per ospitare questo evento. Il Vinadio Comics Festival è nata come una piccola realtà che stiamo cercando, con impegno, di far crescere ogni anno di più.

Vinadio, con il suo forte, è situata tra i monti della Valle Stura, un’ambientazione estremamente suggestiva, che accoglie uno spettacolo moderno e variopinto come quello della fiera del fumetto. Per il sabato sera, tempo permettendo, è stata organizzata la cerimonia delle lanterne volanti, suggestivo spettacolo di luci che avrà luogo subito dopo il tramonto.Se vi piace il campeggio, non perdete l’occasione di sistemare la vostra tenda all’interno del forte e a pochi metri dall’ingresso della fiera per vivere al massimo l’esperienza del Vinadio Comics Festival. Quest’opzione è totalmente gratuita e per aderirvi basta arrivare nell’area verde adibita e sistemarsi, in totale autonomia. Cornice di tutto, il bellissimo lago artificiale, a completa disposizione del pubblico, utile per rinfrescarsi nelle giornate colpite dalle calde temperature estive, quindi: non dimenticate il costume!

Per info comicslovercollector@gmail.com oppure via web : www.vinadiocomicsfestival.it