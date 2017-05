Vi state caricando per il Saturday Videogames Cosplay @ Festival del Fumetto? In questa edizione del World Cosplay Fighter, che si svolgerà Sabato 20 maggio durante la famosa fiera di Novegro, oltre al trofeo per i primi tre classificati, ci sono in palio una card #GameStop da 50€ per il primo posto e la realizzazione di 5 scatti post prodotti ad hoc per il vostro pg picchiaduro a cura di SpyDigital-PhotoArt per primo e secondo posto! Are you ready to fight?

Il Sabato Cosplay dell’edizione Maggio del Festival del Fumetto è dedicata al mondo dei Videogames! Epicos per l’occasione presenta due particolari appuntamenti/comntest Cosplay sul palco di Novegro.

Alle ore 15.00 Videogames Soft Contest: un Contest Cosplay di solo sfilate dedicato a tutti i Videogames.Non servono esibizioni, basta preparare 3 pose del personaggio, presentarsi al desk delle iscrizioni con la traccia audio di massimo 1 minuto e la foto del personaggio di riferimento. Una gara semplice e senza impegno per valorizzare al massimo i vostri costumi.

Invece alle ore 16.00 andrà in scena il World Cosplay Fighters, la 5^ edizione del Torneo dedicato ai Cosplay Fighters vi aspetta sul palco della fiera. Il Torneo World Cosplay Fighter è un originale Cosplay Contest (non un torneo di Videogames) impostato sullo schema del Torneo ad “Eliminazione Diretta” con possibilità di ripescaggio. Il WCF è dedicato ai Cosplay singoli di personaggi appartenenti esclusivamente alle saghe dei seguenti Videogames “picchiaduro” (Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, King of Fighter, Soul Calibur, Art of Fighting, Darkstalkers, Rival School, Dead or Alive. Rumble Roses, Virtua Fighter, Battle Arena Toshiden, Fatal Fury). Il regolamento lo trovate qui.



Alle ore 17.00 si svolgeranno le premiazioni. Le iscrizioni si terranno presso lo Stand di Epicos, Sabato mattina dalle 11.00 alle 14.00. Per qualunque info scrivere sulla bacheca dell’evento: facebook.com/events/1893664490877360/