Due foto “rubate” dal nuovo set di Ron Howard a lavoro alle nuove riprese del film spin-off della saga di Star Wars dedicato ad Han Solo pubblicate e diffuse da TMZ. Si possono vedere il nuovo Han Solo (Alden Enrehreich), il nuovo Chewbacca (Joonas Suotamo) e Beckett, il mentore della canaglia più famosa del cinema, interpretato da Woody Harrelson. La figura di bianco vestita dovrebbe essere Emilia Clarke.

Sempre TMZ ha diffuso anche questa clip di un set ambientato in una location sconosciuta… che francamente ci ricorda molto il set di Guardiani della Galassia in cui si muoveva Taneleer Tivan, il Collezionista (Benicio Del Toro). Dobbiamo aspettare, speriamo, il il 25 Maggio 2018 per scoprire di cosa si tratta!