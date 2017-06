Il 16 giugno esce il terzo capitolo del ciclo che unisce in un’unica storia tutte le properties dell’Aliens Universe a fumetti

Dopo il grande successo in tutto il mondo di Alien: Defiance – il nuovo film di Ridley Scott che getta nuova luce sulla genesi degli xenomorfi – e la calorosa accoglienza riservata in Italia dall’ALIENS UNIVERSE, saldaPress pubblica un nuovo capitolo del ciclo FIRE AND STONE. Un capitolo in cui fa la sua comparsa un personaggio iconico dell’universo targato Dark Horse e di cui ricorre ora il trentesimo anniversario della versione cinematografica.

Stiamo parlando di Predator e, in particolare, di ALIENS VS. PREDATOR – FIRE AND STONE (pagg. 104, euro 12.90), volume in uscita venerdì 16 giugno. Il nuovo arco narrativo,­ scritto da Christopher Sebela e disegnato da Ariel Olivetti, si ricollega direttamente a Prometheus – Fire and Stone e racconta che fine hanno fatti i traditori fuggiti a bordo della Perses.

Il manipolo di sopravvissuti guidati da Galgo è convinto di essersi lasciato alle spalle gli orrori del pianete LV-223, ma uno dei passeggieri scoprirà presto che qualcuno o qualcosa di terribile lo sta inseguendo. Il disperato tentativo di fuga si trasforma così in un incubo e lo Spazio in un teatro di battaglia che ha per protagonisti esseri umani, xenomorfi, guerrieri Predator e una nuova minaccia, probabilmente legata alla razza degli ingegneri.

Un altro tassello imperdibile del ciclo FIRE AND STONE, il ciclo di storie che riunisce in un’unica, ambiziosa avventura tutte le properties dell’ALIENS UNIVERSE a fumetti.

