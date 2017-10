Una grande novità aspetta i bambini di Disney Junior (canale 611 disponibile solo su Sky): si tratta di Vampirina, la nuova serie con protagonista la prima famiglia di vampiri del canale in arrivo dall’11 ottobre ogni mercoledì alle 17.30 con il suo carico di risate, divertimento e tanta musica.

Dalla produttrice di Dottoressa Peluche, Chriss Nee, e inspirata ai libri Vampirina Ballerina di Anna Marie Pace, questa nuova serie racconta le incredibili avventure di una simpatica vampira di nome Vee che trasferendosi dalla Transilvania alla Pennsylvania con la sua famiglia, inizia a sperimentare tutto quello che il mondo umano può offrirle. A rendere ancora più rocambolesco il suo arrivo in città anche lo strambo progetto dei suoi genitori: mamma Oxana e papà Boris, infatti si sono trasferiti per aprire lo Scare B&B un bed and breakfast alquanto originale popolato da piante carnivore, mostri sotto i letti e strani computer portatili a forma di teschio senza dimenticare Spookyleledand la più pazza auto di famiglia che si sia mai vista.

Vee presto imparerà che, nonostante sia più facile uniformarsi e adattarsi ai suoi coetanei, è importante anche celebrare le differenze che rendono ciascuno persona assolutamente unica.

In ogni episodio una canzone originale accompagnerà le avventure di Vee che insieme alla sue nuove amiche Poppy e Bridget, fonderà anche la band musicale Le Ghoul Girls.

Vampirina, è composta da 26 episodi da 22 minuti ciascuno, e arriva dall’11 ottobreogni mercoledì alle 17.30 su Disney Junior (canale 611 disponibile solo su Sky) per mostrare ai più piccoli come rendere spettracolare ogni giorno!

Seguici su

Facebook Disney Junior https://www.facebook.com/disneyjuniorit/?fref=ts