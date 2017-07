Quando l’opprimente Impero Ruzi e la sua onnipotente Valkyria minacciano l’esistenza del Regno di Jutland, toccherà ai migliori difendere il proprio paese contro degli insormontabili pericoli. Preparati per la battaglia e mettiti in prima linea per la libertà perchè Valkyria Revolution è arrivato in Europa! Il gioco è ora disponibile in versione fisica e digitale per PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di €39,99. Sulla scia di una rivoluzione, i soldati d’elite di Jutland, i Vanargand, devono unirsi per sconfiggere l’Impero Ruzi e fermare la morte stessa – la Valkyria. Questa squadra anti-Valkyria é equipaggiata con armi avanzate ed ha la potente abilità di maneggiare incantesimi con la ragnite per combattere questa terrificante minaccia. Questa unità è composta da soldati che hanno una elevata affinità con la ragnite; anche le truppe di Jutland della Principessa Ophelia si sono unite alla squadra. La Principessa ama profondamente il suo paese ed ha risposto alla chiamata per liberare tutti coloro i quali sono soggiogati dalla tirannia di Ruzi. Ma, Amleth Grønkjær, il comandante della Vanargand nasconde un terribile segreto. Sarà amico o nemico del paese che ha giurato di proteggere?

Caratteristiche di Valkyria Revolution:

Affronta la morte – A capovolgere le sorti della battaglia in Valkyria Revolution è Brunhilde, una degli ultimi antichi e potenti Valkyrur, esseri magici con poteri quasi illimitati. E’ vincolata da un giuramento con le forze nemiche ed i giocatori dovranno trovare un modo per sconfiggerla.

Preparati per LeGION – Valkyria Revolution ha un nuovissimo Sistema di Battaglia che mescola combattimenti in tempo reale e strategia tattica. I giocatori possono prendere il sopravvento sul campo di battaglia utilizzando delle combo o delle astute tattiche, il giusto bilanciamento tra azione e tattica è la chiave per il successo.

L’ingegnosità della guerra – Attraverso le avversità si sviluppano grandi opere di ingegneria, e con una patria assediata, i giocatori possono aggiornare le loro armi esistenti attraverso differenti percorsi di personalizzazione.

Un nuovo aspetto grafico – Valkyria Revolution ha un nuovo aspetto grafico grazie al nuovo motore Gouache .

Compositore Classico – Valkyria Revolution ha una Colonna Sonora vibrante realizzata dal talentuoso compositore Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow).

Sebbene questo capitolo porti il nome Valkyria, Valkyria Revolution va oltre i tradizionali combattimenti strategici a turni, includendo nuovi personaggi, un nuovo mondo e nuove meccaniche di gameplay. Lo statico campo di battaglia a turni ha preso una svolta più action per degli attacchi devastanti e letali, mentre esplori l’incredibile continente europeo. Valkyria Revolution è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e in versione digitale anche su PlayStation Vita, in Europa. Per maggiori informazioni, visita valkyria.sega.com.