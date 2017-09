Dall’8 al 10 settembre Aprilia diventa la Capitale dell’Urban e Street Art; celebrare l’arte, la musica, lo sport, il cibo e la cultura metropolitana in un unico Festival. Questo è UrbanLand, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della creatività che rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano.

Teatro della prima edizione dell’evento – che si svolgerà nelle giornate dell’8, 9 e 10 settembre – sarà l’area fieristica di Aprilia. I 13 ettari di superficie saranno trasformati per tre giorni nel più ampio e innovativo spazio dedicato alla cultura urbana e di strada che l’Italia abbia mai conosciuto. Liberamente ispirato ad altre esperienze internazionali di successo, UrbanLand permetterà non solo di assistere alle performance degli artisti, ma di vivere l’arte in prima persona attraverso un’esperienza attiva di condivisione e scambio culturale. Gli UrbanLanders potranno così liberare la propria creatività nella tre giorni di sperimentazioni artistiche.Le notti saranno illuminate dai concerti di importanti artisti del panorama rap e techno: Clementino, il rapper avellinese vincitore del disco d’oro nel 2015, Enzo Dong, che ha firmato la colonna sonora di Gomorra, DJ Stefano Noferini, che farà tappa con il suo Summer Tour 2017, DJ Emanuele Inglese, con la sua house music dalle sonorità elettroniche, il freestyle del collettivo artistico Tecniche perfette e le rime di DJ Lucci e DJ Ceffo from Brokenspeakers.

Nato originariamente come Tattoo Convention, il progetto ha sin da subito assunto una connotazione più ampia, abbracciando altri ambiti e discipline. Accanto alla tattoo art, sarà possibile immergersi in universi artistici e sportivi diversi, tutti legati dal comune denominatore della cultura metropolitana e di strada. Dai laboratori creativi a cielo aperto dei Writers all’universo Cosplay fino a quello degli Extreme e Urban Sports, ogni momento sarà l’occasione giusta per esprimersi in uno spazio ideato per esaltare ogni talento e forma di inventiva.Il panorama delle attività è ricchissimo e terrà impegnati i presenti in un susseguirsi continuo di iniziative e di esperienze: Parkour, Skate, BMX, Paracadutismo, Motocross, Stunt, Bootcamp, Attività Cinofile, Street Dance, Body painting, Street Food, Holi Color Festival.

Il tutto nella cornice di un NON Stop Party che creerà un’atmosfera piacevole e divertente per l’intera durata dell’evento. Dj Fox & DJ Pomario proporranno una selezione musicale continua, che sarà alternata da momenti di musica live offerti dalla Bim Bum Band, che interpreta le intramontabili sigle dei cartoni animati dagli anni ’80 ai giorni d’oggi, e dai Soul Train, cover band rockabilly e rock.

Previste anche numerose performance di spettacoli Burlesque e Pole dance, a cura di Angel Pole e Twiggy Mou. Per resistere assieme al caldo estivo sarà realizzata, all’interno di una struttura coperta, un’area dedicata allo schiuma party, attrezzata con servizi e docce a disposizione del pubblico. La manifestazione ospiterà, nella giornata di domenica, la finale del Bikini contest del litorale romano: le selezioni si svolgono in vari stabilimenti balneari nei mesi di luglio ed agosto.Presente anche una Family zone, dove i più piccoli potranno divertirsi con i giochi e le attività a loro dedicate.

La Tattoo zone è uno spazio coperto di circa 2.000 mq dove 130 artisti, italiani e internazionali, saranno a disposizione dei partecipanti con momenti di esibizione dal vivo e un Contest dove una giuria specializzata premierà le migliori creazioni live. Ospite d’eccezione Lippo Tattoo, che terrà un seminario sulla tecnica del tatuaggio realistico nella giornata dell’8 settembre: un’occasione per confrontarsi e scoprire i segreti di quello che è uno dei maestri italiani di questa disciplina.

Venerdì 8 settembre – Grazie alla presenza del collettivo artistico Tecniche Perfette, sarà proposta una Freestyle battle L.A. style con artisti del panorama rap underground italiano come Dj MastaFive, Dj Baro e DJ Double S. A seguire, un imperdibile concerto di Dj Lucci e DJ Ceffo from Brokenspeakers, dalle sonorità urban e underground. Sabato 9 settembre – Concerto live con importanti rapper italiani: Clementino, che quest’anno ha aperto il grande concerto del 1 maggio, e Enzo Dong, artista che ha firmato la colonna sonora della serie TV Gomorra.Domenica 10 settembre – Grande serata Techno con la presenza del DJ Stefano Noferini, punto di riferimento della scena TeckHouse europea, che si esibirà insieme ad altri artisti di livello internazionale quali Emanuele Inglese, Umberto Pagliaroli e Ralph Mirto.

Saranno presenti due generazioni di Writers, che si sfideranno su pannelli che rappresentano i vagoni della metro. I migliori Writers saranno premiati da una speciale giuria artistica, capitanata da Mr. Bone TNT.

Il BodyPainting è un’arte dove il corpo ha la capacità di animare e far prendere vita ai disegni. Francesca Taricciotti ci farà scoprire questa disciplina che, unita alla danza e alla recitazione come in vere e proprie performance teatrali, darà vita a spettacoli capaci di stupire e incantare lo spettatore. Se invece vedrete aggirarsi per UrbanLand Jack Sparrow, Jessica Fletcher o Rocky Balboa, allora significa che vi sarete imbattuti in Lucia Pittalis, in arte LuPitta, un’artista di makeup unica nel suo genere che riesce a trasformarsi nei personaggi più famosi raggiungendo un livello di perfezione sorprendente.

PARKOUR

Un’intera area della kermesse è dedicata alla disciplina metropolitana del Parkour. Un parco a tema dove ammirare le esibizioni dei migliori performer e imparare i primi rudimenti della disciplina, seguendo percorsi appositamente ideati per i neofiti.

Parlando di esperienze street, un posto d’onore spetta alla Street Bike Culture. BMX è la disciplina americana, nata nel 1968, che vede sfidarsi atleti su tracciati con curve paraboliche ed ostacoli simili a quelli utilizzati nel motocross. Giovani talenti si esibiranno per offrire uno spettacolo unico a tutti i visitatori.

Sarà allestito un vero skatepark per gli Skaters ed il pubblico (esperto) che abbia voglia di mettersi alla prova con qualche free session. I principianti potranno invece seguire dei corsi di livello base per prendere dimestichezza con la tavola. Durante l’evento, alcuni campioni della disciplina allieteranno i presenti con performance incredibili.

Grazie alla collaborazione con la scuola di Paracadutismo Crazy Fly, sarà possibile imparare le basi teoriche di quest’affascinante attività. I più coraggiosi potranno cimentarsi in veri lanci, utilizzando il campo volo ubicato nella vicina Montello.

Una sessione di addestramento speciale, che deriva dai corsi di formazione militare, è organizzata dalla Mastino Bootcamp. Sarà possibile allenarsi all’aria aperta con un workout alla portata di tutti, grandi e piccini, e sperimentare discipline sportive come Workout Functional, Functional Run sotto sforzo e Cross Fight intensivo da combattimento. Saranno spiegate nozioni basilari di difesa personale e sopravvivenza.

Le aree motor stunt show possono contare su due grandi nomi di caratura internazionale: il Team Folco, con il suo nuovo show stunt, e le acrobazie con la moto da cross del Mastronunzio Racing Team. Previsti 5 spettacoli al giorno, oltre a diverse ore di evoluzioni libere e dimostrazioni.

Due diversi Contest si alterneranno sul palco principale durante la manifestazione: Hip-hop e BreakDance. Le 20 crew partecipanti si sfideranno a colpi di passi e di acrobazie, facendo ballare tutti i presenti.

Non poteva mancare un’area dedicata allo street food made in Italy, in cui l’ampia offerta gastronomica di 30 food truck renderà l’evento ancora più gustoso. Sarà proposta una vasta selezioni di prelibatezze dello street food, capace di andare incontro a tutte le esigenze. Previste anche 5 aree bar, messe a disposizione dai nostri principali sponsor, Peroni e Red Bull.

Urban Land ospiterà il famoso Holi Color Festival, una festa frizzante ed esplosiva, all’insegna dei colori e della musica. Nato in India come cerimonia religiosa per celebrare la rinascita e la nuova vita, si è diffuso in tutto il mondo. Ciò che lo rende speciale è il fatto che le persone si dipingono con diversi colori e lanciano nell’aria polveri colorate antiallergiche per esprimere la propria libertà, trasformando la routine quotidiana in un momento di festa e partecipazione.

Esibizioni, esercitazioni e sfilate di bellezza nell’area dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Lo spettacolo è offerto dall’Associazione Cinofila A-Team, per creare un legame tra uomo e cane sempre più forte e indissolubile.

UrbanLand si terrà dall’8 al 10 settembre presso l’area fieristica di Aprilia, facilmente raggiungibile da Roma in circa 40 minuti d’auto attraverso la via Pontina (uscita Campoverde Sud). Un ampio parcheggio gratuito, con aree riservate ai visitatori diversamente abili e alle donne in gravidanza, consentirà di fruire dell’evento in modo comodo e veloce. In alternativa, è possibile arrivare in treno scendendo alla stazione ferroviaria di Campoleone. Qui, una navetta gratuita messa a disposizione dagli organizzatori farà spola con l’area evento, fermando anche alla stazione di Aprilia e in tutte le fermate Cotral che si trovano lungo il tragitto. Una speciale convenzione garantisce anche le migliori tariffe per il servizio NCC, con il quale sarà possibile raggiungere UrbanLand dagli Aeroporti romani e dalle stazioni ferroviarie di Termini e Tiburtina. È necessaria la prenotazione anticipata. Un’area sarà riservata al campeggio, consentito gratuitamente sia con camper sia con tenda fino ad esaurimento posti. L’intera superficie sarà sorvegliata dalla vigilanza e illuminata durante le ore notturne. A disposizione acqua e servizi igienici. Sono anche state stipulate convenzioni con tre strutture alberghiere, selezionate per gli altissimi standard di servizi e d’igiene in base ai costi e alla categoria di stelle: Astura Palace Hotel, Enea Hotel, Hotel Villa Verdiana.

Oltre al botteghino nei giorni dell’evento, è disponibile l’acquisto online del biglietto d’ingresso attraverso il servizio offerto da CiaoTicket (www.ciaoticket.com). L’acquisto online avviene con il PRINT@HOME, grazie al quale sarà possibile stampare il biglietto a casa e dirigersi direttamente all’entrata di UrbanLand, dove sarà validato. Per tutte le informazioni, gli aggiornamenti, le prenotazioni e le convenzioni è possibile visitare il sito web dell’evento www.urbanland.it; o su Facebook, all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/126096024669301/