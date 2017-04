Già da circa un anno si parla di una prossima produzione che sa già di leggenda. Un nuovo Labyrinth, il film culto che ci ha fatto amare David Bowie: ovviamente i fan di tutto il mondo era impazziti alla sola idea di poter vedere o un sequel o un ancor più temuto reboot. In queste ore Deadline scrive che la Tri-Star Picture ha finalmente selezionato sia il regista Fede Alvarez (già conosciuto per Don’t Breathe, Evil Dead) e uno sceneggiatore, Jay Basu (Monsters: Dark Continent). Lo stesso regista ha dichiarato “Labyrinth è uno dei capolavori fondamentali della mia infanzia… uno di quelli che mi ha fatto innamorare dell’arte di fare film. Non potrei essere più felice di portare avanti l’universo incredibile di Jim Henson, e far conoscere Labyrnth a una nuova generazione di spettatori”. A produrre il nuovo film sarà Lisa Henson della The Henson Company, mentre Nicole Brown supervisionerà per la Tri-Star.

A quanto dichiara la casa di produzione, il nuovo capitolo sarà una sorta di spin-off (moda a quanto pare di questa decade!) avrà in comune con il capolavoro vintage solo l’ambientazione, il famoso labirinto magico su cui regna il Re dei Goblin e non si è sbilanciata sulla possibile presenza dei personaggi della pellicola originale… Che dire? Aspettiamo fiduciosi!