In concomitanza dell’uscita dell’albo DD 362 che ha segnato il ritorno del grande Sclavi, LO SCARABOCCHIATORE e “Tuttocartoni” in collaborazione con Nuova Officina Onlus hanno ideato questa iniziativa legata alla passione per il fumetto e alla beneficenza:



“Uno sketch per i terremotati: disegnare per donare vuole essere un modo per disegnare per parlare di fumetti e soprattutto raccogliere fondi da donare ai bambini vittime del terremoto”

Praticamente è stato chiesto a tutti : artisti professionisti, emergenti, hobbysti di partecipare Un aiuto simbolico per far sentire la nostra presenza seppur lontani ai bambini vittime del terremoto.



Tutti gli Artisti coinvolti sono stati chiamati a realizzare un disegno sulla cover dell’albo DD n. 362 “Dopo un lungo silenzio” OPPURE UTILIZZANDO IL FILE IN ALTA RISOLUZIONE DELLA COVER.

L’iniziativa ha riscosso un successo grandissimo ed ha visto coinvolti anche autori di punta della Bonelli (lo stesso sono state realizzate quasi 200 cover.

Sono partite le aste. Tutti i dettagli li trovate sul gruppo fb

https://www.facebook.com/groups/791998784273042/?fref=ts

La gallaria delle cover è visibile qua

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.792015470938040&type=3