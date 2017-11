Ubisoft e Mattel annunciano che Uno, il più popolare gioco di carte, sarà ora disponibile per Nintendo Switch al prezzo consigliato al pubblico di 9,99 €. Uno ha una valutazione PEGI 3+. Il celebre gioco di carte arriva su Nintendo Switch con una vasta gamma di avvincenti caratteristiche e una grafica molto colorata con vari temi, tra cui Rabbids, Just Dance, Rayman e Inverno.

Uno per Nintendo Switch offrirà la classica esperienza di gioco che tutti gli appassionati conoscono molto bene, in cui per vincere la partita bisognerà abbinare colori e numeri a turno, fino a terminare le proprie carte. Inoltre, il gioco offre l’opportunità di interagire con amici, familiari e persino utenti da tutto il mondo, grazie alla modalità online, che include sia una chat vocale che video. Il gioco offre anche un nuovo sistema di emote, grazie al quale gli utenti potranno esprimere il proprio stato d’animo scegliendo l’emote corrispondente. Questa comparirà accanto al nome di ogni giocatore nella propria schermata con un particolare effetto sonoro. E per alzare ulteriormente la posta in gioco, i giocatori più abili e con il maggior numero di vittorie potranno conquistare sicuramente un posto nelle classifiche settimanali e globali.

Per maggiori informazioni sul videogioco Uno, visitare https://www.ubisoft.com/it-it/game/uno