Bene, tutto il mondo degli appassionati dei Classici Disney, e non solo, sta aspettando l’uscita del film live action de “La Bella e la Bestia” … per ingannare l’attesa, cari innamorati cronici, perché non concedersi una buona tazza di the? Aspettando l’uscita italiana il prossimo 16 Marzo sarebbe un’ottima idea volare a Londra e vivere “sul serio” l’esperienza dell’accoglienza di tazze e teiere parlanti, coccolati come in una fiaba.

Presso il The Town House al Kensington Hotel il classico Disney è estremamente reale: dal prossimo 13 febbraio, per San Valentino, fino al 30 Novembre (inizialmente fino a Giugno ma prorogato per troppe prenotazioni!), tutta la sala sarà tematizzata come il classico Disney: il title di questa iniziativa è “Tale As old As Time“, concept che ovviamente si riflette nel ricco menu messo a disposizione degli ospiti dalla sala. “Ti sorprenderà, come il Sole ad Est…” questo è ciò che vi aspetta presso la Town House sorseggiando ottimo The inglese e mangiando dolci ispirati alla pellicola. l menù dedicato al classico tè del pomeriggio inglese che metterà a disposizione The Town House. Qui gli ospiti verranno accolti in un’atmosfera che li porterà via come la marea, grazie ad un servizio da Tè ispirato a La Bella e la Bestia. Un sogno da vivere per “sole” 35 Sterline (45 con un bicchiere di champagne)!