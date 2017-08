Un nuovo teaser trailer su Godzilla: Monster Planet è stato pubblicato ieri. Il prossimo film d’animazione su Godzilla sarà distribuito da Netflix. Il prossimo film d’animazione su Godzilla approderà su Netflix a breve, per il momento mostra al pubblico alcune sue potenzialità. Il nuovo poster pubblicato (L’immagine di sopra) illustra nuovi dettagli sui personaggi. Dal trailer pubblicato, sembra che alla fine sia uscito un buon prodotto. Il film debutterà il 17 Novembre 2017 e non vediamo l’ora di vederlo nei nostri schermi a casa. Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita si sono occupati della regia, mentre Gen Urobuchi a Polygon Pictures si è occupato della sceneggiatura e trama. A completare il cast, i Giapponese: Yuuki Kaji, Takahiro Sakurai, Mamoru Miyano, Junichi Suwabe, Kana Hanazawa e Tomokazu Sugita. Questo è il trailer pubblicato:

Nell’estate del 20° secolo la razza umana apprese di non essere l’unica razza destinata a regnare sulla terra. L’apparizione delle creature chiamate “Kaiju’s” e l’esistenza mostro ultimo: Godzilla, cambiarano tutto. Dopo mezzo secolo di battaglie contro “Kaiju’s”, gli umani si fecero sempre più forti e più bravi nel contrastarli. Infine per liberarsi definitivamente della minaccia decisero di emigrare dal pianeta Terra. Nel 2028 un’inteligenza artificile, governata dal governo mondiale, decreta chi parteciperà alla colonizzazione del pianeta Tau Cetus, distante 11,9 anni luce. L’arrivo sul nuovo pianeta, con un ritardo notevole, si rivela una missione fallimentare. Le scarse condizioni ambientali del pianeta non permettono una vita al genere umano. Haruo, giovane ragazzo che partecipa alla missione, ha visto la morte dei proprio genitori per mano di Godzilla quando aveva solo 4 anni. Per tutta la lunga durata del viaggio, il suo unico pensiero è stato vendicarsi. Dopo la rinuncia ad un piano di immigrazione di massa, i coloni che hanno viaggiato dalla Terra a Cetus decidono di tornare indietro. Tornati alla terra, la trovano molto diversa da come l’avevano lasciata. Sono passati ben 20,000 anni e adesso la terra è dominata dai Godzilla. Gli uomini riprenderanno possesso della terra? Haruo compierà il suo destino?

