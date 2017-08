Un Rat-Man Day per festeggiare assieme la fine di una lunghissima ed emozionante avventura! La più grande avventura della Città Senza Nome sta per giungere alla sua incredibile conclusione. Un’avventura straordinaria durata più di vent’anni e condotta dal venerabile Leo Ortolani a stretto contatto con i suoi fan che non poteva che concludersi con un nuovo bagno di folla!

Deboroh La Roccia, in arte Rat-Man, è un personaggio dei fumetti creato da Leo Ortolani nel 1989 ed è apparso per la prima volta su Spot n. 2 (supplemento a L’Eternauta n. 86) diventando uno dei personaggi a fumetti più amati in Italia. Nasce come parodia dei supereroi americani (lo spunto per la creazione del personaggio di Rat-Man viene da Batman) ma nel tempo si sviluppa in modo autonomo. È un personaggio maldestro e imbranato che decide di diventare supereroe per via della grande ammirazione che ha per i vecchi “uomini in calzamaglia”, anche se non possiede nessun superpotere e finisce spesso per combinare solo guai.

Rat-Man Collection 122 uscirà in tutte le edicole e le fumetterie il 28 settembre ma sabato 23 settembre, al Mondadori Megastore di Piazza del Duomo, a Milano, Leo e Ratty incontreranno i loro fan per festeggiare insieme l’evento con una chiacchierata, una signing session e molte sorprese tutte da scoprire! Durante l’incontro, che inizierà alle 16:00, sarà possibile acquistare in anteprima assoluta Rat-Man Collection 122 e La fine di Rat-Man, il volume cartonato da 720 pagine con l’edizione integrale della lunga saga finale di Rat-Man!

Dopo gli auguri in famiglia, il 28 settembre la festa si sposterà in centinaia di fumetterie in tutta Italia che per l’occasione saranno ribattezzate Rat-Man Point! In questi veri e propri templi del fumetto ortolaninano verrà distribuita, all’acquisto di ogni copia di Rat-Man Collection 122 e La fine di Rat-Man e fino a esaurimento scorte,una stampina celebrativa e i veri Rat-Fan potranno acquistare una t-shirt esclusiva realizzata per l’occasione! La lista completa dei Rat-Man Point verrà comunicata nel numero di Anteprima di settembre. Flettete i muscoli e preparatevi alla festa!

