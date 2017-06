Cosplayer della Terra di Mezzo Italica: chi di voi vuole vincere un Viaggio in Giappone? Epicos vi inviata all’evento “Un Mare di Comics“, lo splendido evento estivo dedicato ai fumetti e ai cartoni animati che si svolgerà sul lungomare di Marina di Castagneto Carducci dal 23 al 25 Giugno 2017! Tra le numerose attività dell’evento, ci saranno ben due Cosplay Contest, Sabato e Domenica 24 e 25 Giugno, e un meraviglioso set fotografico sulla spiaggia. Tutte le info in questa pagine Un Mare di Cosplay @ Un Mare di Comics! Testimonials del contest saranno Lea & Vera Cosplayers

Il premio per l’ “Over the Top” di Domenica 25 Giugno sarà un entusiasmante viaggio in Giappone nel periodo del Comiket mentre il premio “Best Cosplay” di Sabato sarà un bel pass di 4 giorni per Lucca Comics & Games 2017. Il contest di sabato “beach cosplay” è dedicato alle versioni “Estive” dei personaggi! Secondo voi come prenderebbe il sole Capitan America? Come andrebbe al mare Harley Quinn?… Immaginate, create e portate la versione Beach del vostro personaggio!

La Giuria sarà composta da membri di spicco appartenenti al mondo del cosplay, associazioni e professionisti del settore. I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: somiglianza globale al personaggio, fattura e difficoltà del costume, interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio stesso e originalità e valore artistico della performance. Le decisioni della giuria sono inappellabili. Le premiazioni avverranno tassativamente circa 15-20 minuti dalla fine della gara.

Non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e volgari. Non sono ammesse armi vere, esplosivi, kabuki da esterno o interno, accessori con fiamme (chiedere conferma allo staff). Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e che offendano comunque il comune senso del pudore. Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance stessa. I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento; l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento di allontanare o escludere anche senza preavviso chi non rispetta il presente regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà comunque disponibile per la consultazione presso la postazione iscrizioni.

Ricordiamo che l’evento durerà 3 giorni (23, 24, 25 Giugno), per tutte le info, gli spettacoli e il programma di Un Mare di Comics potete seguire la pagina www.facebook.com/ unmaredicomics. Epicos, Lea & Vera Cosplayers, Utau Yume, Arianna Amoruso Model vi aspettano!