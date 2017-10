Dall’annuncio della sua uscita, Blade Runner 2049, ha suscitato molto interesse tra i suoi fan, compresi quelli di terra Nipponica.Sembra che la Warner Bros includerà nel materiale per pubblicizzare l’uscita del nuovi film anche un piccolo corto in stile anime, pensato per lo più per il mercato Giapponese o comunque asiatico. L’obbiettivo del corto è coprire il gap temporale che si viene a creare passando dal primo film a quest’ultimo, cioè far vedere un pò cosa succede e che direzione prende il mondo dopo i fatti del primo Blade Runner.

Crunchyroll metterà a disposizione il corto sul proprio sito, e ha anche rilasciato le seguenti informazioni sullo staff che lavorerà al corto: Shinichiro Watanabe coprirà il ruolo di regista/sceneggiatore per il corto su indicazione della Warner Bros, si servirà dello studio Cygames Pictures. Warner Bros ha anche dichiarto che ad occuparsi della distribuzione internazionale sarà Sony, mentre loro provvederanno solo al territorio statunitense. Il cast include Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista e Ana de Armas.

Gli script adoperati nel film saranno di Hampton Fancher, coosceneggiatore del film originale, assieme a Michael Green ci sarà Ridley Scott che darà una mano nella produzione, mentre Denis Villeneuve coordinerà il progetto. Infine il leggendario Roger Deakins sarò direttore della fotografia.

30 Anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo Blade Runneri, l’agente LAPD K (Ryan Gosling), protegge un terribile segreto capace di sconvolgere tutta la società costituitasi, mandandola nel puro caos. K allora va alla ricerca dell’aiuto di Rick Deckard (Harrison Ford), l’incredibile blade runner scomparso da 30 anni.

