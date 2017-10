Type moon di Takeuchi è un libro illustrato dedicato al fenomeno delle Maid Giapponesi che nato a Tokyo è diventano un fenomeno ben radicato. Il primo e il secondo volume di ‘Nippon no Maid Culture-shi’ (Storia del fenomeno della cultura Maid Giapponese) sono stati pubblicati e Takashi Takeuchi (Type moon) ha dato una mano con le illustrazioni in molte pagine del libro. L’illustrazione nella copertina del libro è una delle prime illustrazioni di Takeuchi.

Una collaborazione tra due appassionati di Maid: Takashi Takeuchi è un illustratore, scrittore ed è anche famoso per il possesso del brand videoludico Type moon. E’ molto famoso per la sua passione attorno al mondo Maid e lo si può notare facilmente guardando due delle sue più grandi opere, come Tsukihime e Fate/stay night. L’autore del libro è Masaki Kuga, che in Giappone è considerato il più grande studioso della storia Maid Giapponese, con ricerche che cominciano da ben 17 anni fa.

Questo libro è frutto di un lavoro di 6 anni e affronta le vicessitudini che hanno accompagnato le maid per farsi accettare dalla società e di come adesso le loro immagini vengono sfruttate dai prodotti media contemporanea, come anime, manga, tv, film, drama ecc… Il primo volume sarà pubblicato negli States in questi giorni, il secondo il 2 Novembre 2017.

