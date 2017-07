Questo pomeriggio a Riccione, nel corso della manifestazione Cinè – Giornate Estive di Cinema, The Walt Disney Company Italia ha presentato tutte le novità firmate Disney•Pixar, Marvel e LucasFilm in arrivo nelle sale italiane nel secondo semestre del 2017. Nel corso della manifestazione è stato inoltre annunciato Il Vegetale, il nuovo film scritto e diretto da Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia. Il film sarà distribuito nel 2018 da The Walt Disney Company Italia. Daniel Frigo, Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia, ha così commentato: “Sono davvero molto felice di presentare la nostra nuova collaborazione con Gennaro Nunziante, insieme alle incredibili novità che porteremo in sala nei prossimi mesi. È sempre una grande emozione poter condividere questi momenti con gli straordinari esercenti e i preziosi partner, che insieme al team di Disney Italia lavorano instancabilmente e contribuiscono al successo di tutti i nostri film”.

La stagione si apre con l’arrivo del nuovo lungometraggio d’animazione Disney•Pixar Cars 3 che, diretto da Brian Fee e prodotto da Kevin Reher, sarà nelle sale italiane dal 14 settembre. Il terzo capitolo della celebre saga riporta sul grande schermo il leggendario Saetta McQueen che, colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. L’uscita nelle sale di Cars 3 sarà anticipata dal documentario Motori Ruggenti, un avvincente progetto che celebra la passione tutta italiana per le auto, un legame antico e profondo raccontato attraverso le testimonianze dirette di una serie di protagonisti d’eccezione. Scritto e diretto da Marco Spagnoli, Motori Ruggenti arriverà nelle sale il 25 e 26 luglio e vedrà celebrità del mondo delle corse automobilistiche, del cinema, del web e del giornalismo insieme a storici ed esperti del settore accompagnare il pubblico in questa pioneristica passione degli italiani per i motori attraverso le varie epoche. Una storia in cui si racconterà anche l’influenza che l’animazione Disney ha avuto sull’Italia passando attraverso la mitica 500 A ‘Topolino’ fino ad arrivare a Saetta McQueen, il personaggio più noto e amato del mondo di Cars e ora protagonista di una nuova avventura a tutta velocità.

L’autunno vedrà il ritorno sul grande schermo di uno dei più amati e potenti supereroi Marvel: Chris Hemsworth è il protagonista di Thor: Ragnarok, il nuovo lungometraggio diretto da Taika Waititi in arrivo nelle sale italiane il 25 ottobre, anche in 3D. Il cast stellare del film include Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban con Mark Ruffalo e Anthony Hopkins. Nel nuovo capitolo dedicato al dio del Tuono, Thor è imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.

Nel mese di dicembre Disney Italia porterà al cinema due attesissimi appuntamenti. Il 13 dicembre arriverà infatti nelle sale italiane, anche in 3D, Star Wars: Gli Ultimi Jedi. L’attesissimo film porterà avanti le vicende narrate nel successo mondiale del 2015 Star Wars: Il Risveglio della Forza e il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran. Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski sono i produttori esecutivi.

Le festività natalizie si arricchiranno di colore e musica con il nuovissimo lungometraggio d’animazione Disney·Pixar Coco. Diretto da Lee Unkrich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson, il film trasporterà il pubblico in un sorprendente viaggio insieme al giovane Miguel, un ragazzo che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà. Lungo il cammino, si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.

La convention Disney è stata inoltre l’occasione per condividere alcune anticipazioni sul nuovo anno, che si aprirà con un’altra novità targata Marvel Studios: Black Panther, arriverà nelle sale italiane il 14 febbraio 2018, anche in 3D. Diretto da Ryan Coogler e interpretato da Chadwick Boseman, il film è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa fare ritorno nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo. Il cast del nuovo film Marvel Black Panther vede inoltre Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright e Winston Duke. Il cast include inoltre Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis. Basato sul personaggio dei fumetti Marvel apparso per la prima volta nel numero 52 dei Fantastici Quattro (Vol. 1) pubblicato nel 1966, Black Panther si inserisce nella Fase 3 dei Marvel Studios. Nel corso di quattro anni e nove film, la Fase 3 permette al pubblico di conoscere nuovi eroi e proseguire le avventure dei personaggi più amati dai fan.