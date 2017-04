Il centro The Bagh in associazione con il sito TrueFantasy e il Nevermorecast è lieto di presentare il TrueFantasy Fest. L’evento si terrà a Bagheria il 30 aprile dalle 9:00 di mattina alle 20:00 di sera e sarà dedicato allo scrittore J.R.R. Tolkien. Saranno presenti diversi stand, presentazioni e un contest di cosplayers che verrà premiato con una Nintendo Switch nuova fiammante. Dopo la webcomic, il film e il podcast, un nuovo progetto avviato per il Nevermorecast e il progetto Zomb.

Il TrueFantasy Fest nasce con l’idea di diffondere la letteratura fantasy. L’evento sarà completamente dedicato a Tolkien anche se saranno presenti cosplayer di ogni genere e stand di fumetti e gadget. Il nome deriva dal sito TrueFantasy, vera propria manna per gli appassionati di fantasy che cercano recensioni e contenuti sul genere. Sarà presente l’intero staff del TrueFantasy e si terrà una puntata speciale dedicata a J. R. R. Tolkien. I libri della Watson Edizioni, Brigantia Edizioni e Dunwich Edizioni saranno acquistabili negli stand ufficiali delle case. Vi saranno tavoli per testare gratuitamente i giochi da tavolo di diverse case editrici. Sarà inoltre possibile richiedere la dedica ad alcuni autori presenti per l’evento. L’illustratore Ignazio Piacenti prenderà parte all’evento e sarà possibile richiedere disegni su commissione.

Le modalità di svolgimento del Cosplay Contest seguiranno le classiche regole. Sarà possibile effettuare la pre-iscrizione online tramite email, indicando Nome e Cognome, singolo o gruppo, sfilata o esibizione e allegare base musicale e relativa immagine del personaggio (da portare stampata), non si garantisce una base adeguata a chi non la fornirà via mail o in loco. Le iscrizioni in loco si chiuderanno alle ore 17;30: Il Regolamento è disponibile su questo link drive.google.com/ open?id=0ByAlC4nZCSnTN1pweX BPcHp6ZE0

Il tutto verrà presentato dal presentatore/youtuber Matteo Volpe e accompagnato da una colonna sonora epic/metal selezionata da Alex Borghini con collegamenti a Radio In. Informazioni più dettagliate sono disponibili all’indirizzo https://www.facebook.com/events/438490576489034/