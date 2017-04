Le iscrizioni al XXIII Trofeo RiLL resteranno aperte sino al 20 aprile. Viste le tantissime richieste di proroga ricevute (dall’Italia e dall’estero) l’associazione Rill, Riflessi di Luce Lunare, ha deciso di dare un po’ di tempo in più a chi vuole inviarci racconti: fantasy, horror, di fantascienza o “semplicemente” al di là del reale. I racconti migliori del XXIII Trofeo RiLL saranno pubblicati (senza alcun costo per i rispettivi autori) nella prossima antologia della collana Mondi Incantati (ed. Wild Boar), in uscita a Lucca Comics & Games 2017. Inoltre, il racconto primo classificato sarà tradotto e uscirà in Irlanda (sulla rivista Albedo One) e in Spagna (sull’antologia Visiones, curata dall’AEFCFT – Associación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror). Nel frattempo, il gruppo dei lettori-selezionatori di RiLL ha cominciato il proprio lavoro (rigorosamente svolto in forma anonima, cioè senza conoscere il nome degli autori/ autrici dei testi partecipanti), per “affrontare” con la giusta tempistica la mole dei racconti già ricevuti.

Come sempre, la partecipazione al Trofeo RiLL è libera e aperta a tutti (uomini, donne, maggiorenni, minorenni, italiani, stranieri, residenti in Italia o all’estero). Non possono partecipare al concorso i soli autori cui RiLL ha dedicato un’antologia personale (collana Memorie dal Futuro, ed. Wild Boar). Una scelta, questa, presa nel 2015 per continuare a perseguire quello che è da sempre l’obiettivo del Trofeo RiLL: trovare, edizione dopo edizione, nuovi autori, premiarli e pubblicare i loro racconti su Mondi Incantati.

Il bando dell’edizione 2016-2017 del Trofeo RiLL ricalca quello degli anni passati, salvo alcuni interventi sul testo per aumentarne la chiarezza. L’unica vera novità regolamentare è che i partecipanti residenti all’estero possono ora inviare racconti nel solo formato elettronico (evitando cioè la spedizione cartacea). Questo per facilitare la partecipazione dall’estero e in considerazione del fatto che le spedizioni postali dall’estero possono essere molto costose, oltre che più facilmente soggette a disguidi o ritardata consegna. Per ulteriori informazioni sull’edizione in corso rimandiamo alla sezione Trofeo RiLL, che contiene fra l’altro il bando, le FAQ, la pagina per registrarsi come partecipante, quella per caricare i file dei racconti, oltre che tutti i racconti premiati nelle prime sedici edizioni del Trofeo RiLL (dal 1994 al 2010).