Una gigantesca Caccia al Tesoro passeggiando per Roma, nella Prima Domenica di Aprile, alla scoperta della città, dei suoi angoli, dei suoi palazzi, delle sue meraviglie! E tutto per trovare il nascondiglio del Tesoro degli Illuminati! La Treasure Hunt organizzata dall’Associazione Culturale Rome Guides si svolgerà il giorno Domenica 2 Aprile 2017, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il territorio di caccia sarà tutto quello all’interno della città di Roma, contrassegnato da un apposito riquadro, incluso l’interno di specifici edifici, civili ed ecclesiastici, aree archeologiche e sedi museali. Su Facebook: facebook.com/events/1889640154590166

L’Associazione Culturale Rome Guides è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico, ambientale, naturalistico e folkloristico di Roma, servendosi delle proprie competenze e dell’esperienza accumulata negli anni da ciascun componente per offrire agli utenti il miglior servizio possibile in termini di completezza e soddisfazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo, le loro guide turistiche si offrono per visite guidate, gite ed escursioni mirate alla conoscenza e valorizzazione di Roma e Provincia, affiancando tale attività alla didattica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la produzione di apposito materiale didattico e divulgativo. Per info e iscrizioni info@romeguides.it