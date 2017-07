Già lo scorso febbraio, Monthly Mystery Bonita ha diffuso che l’anime, tratto dal capolavoro a fumetti di Abi Umeda “Children of the Wales (Kujira no Kora wa Sajo ni Utau /Whale Calves Sing on the Sand)”, sarà distribuito worldwide da Netflix ad ottobre 2017 in Giappone e nel 2018 nel resto del mondo. In Italia, la Star Comics ha già annunciato che pubblicherà il fumetto dal prossimo a settembre 2017, il manga è uscito per la prima volta nel 2013 e ha all’attivo 9 volumetti pubblicati. Il sito ufficiale della produzione del cartone animato, diretto da Kyohei Ishiguro per J.C. Staff, ha rilasciato oggi, il trailer esteso.

La storia, fantasy tra shojo e seinen è ambientata in un mondo ricoperto da sterminati deserti sabbiosi. Chakuro è un archivista 14-enne che vive a bordo di un immensa isola fluttuante, la Mud Whale, che solca il “mare” di dune. Nove abitanti su dieci dell’isola fluttuante sono dotati dell’abilità di utilizzare il saimia, ciò rappresenta allo stesso tempo una benedizione ed una maledizione, poiché seppur vero che il potere è utile, è anche vero chi ne è portatore è destinato a morte precoce. Chakuro ed i suoi giovani amici non hanno mai avuto alcun contatto con persone estranee alla Mud Whale e passano il tempo a fantasticare sugli estranei, smaniosi di incontrarli; poiché durante la navigazione hanno incrociato varie isole, ma si sono rivelate tutte disabitate o abbandonate. Un giorno la loro isola ne incrocia una altrettanto grande, in questa occasione Chakura incontra una nuova ragazza, che cambierà il suo destino.

Il cast di doppiaggio dell’anime è composto da:

Natsuki Hanae nel ruolo di Chakuro;

nel ruolo di Chakuro; Manaka Iwami nel ruolo di Rikosu;

nel ruolo di Rikosu; Yuichiro Umehara nel ruolo di Oni;

nel ruolo di Oni; Nobunaga Shimazaki nel ruolo di Suo;

nel ruolo di Suo; Mikako Komatsu nel ruolo di Ginshu;

nel ruolo di Ginshu; Daiki Yamashita nel ruolo di Ryodari;

nel ruolo di Ryodari; Hiroshi Kamiya nel ruolo di Shuan.

Il sito ufficiale di “Children of the Wales” ha rivelato anche un nuovissimo poster.