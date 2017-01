Il countdown per la XIX edizione del Napoli COMICON (28 aprile – 1 maggio) è ufficialmente iniziato!

Edizioni Star Comics e Napoli Comicon sono orgogliosi di annunciare il primo attesissimo ospite internazionale della kermesse partenopea: Toyotaro, il mangaka scelto dallo stesso Akira Toriyama, creatore di DRAGON BALL, come suo successore per portare avanti l’universo narrativo di Goku & Co.

Toyotaro, autore di DRAGON BALL SUPER, sarà ospite di Star Comics al Napoli Comicon 2017!

Toyotaro

Fumettista giapponese, debutta ufficialmente nel 2015 realizzando l’adattamento a fumetti del film DRAGON BALL Z: LA RESURREZIONE DI “F”, serializzato sulla rivista V Jump da Aprile a Giugno. In seguito viene scelto come disegnatore di DRAGON BALL SUPER, serializzato sempre su V Jump da Agosto 2015, e tuttora in corso. In Italia DRAGON BALL SUPER sarà pubblicato da Edizioni Star Comics a partire da Aprile 2017.

DRAGON BALL SUPER

Il manga, che debutterà sul mercato italiano a partire da Aprile per Star Comics, procede passo passo con l’omonimo anime prodotto da Toei Animation, attualmente in onda su Italia 1.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

