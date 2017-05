Il 25 Maggio è una di quelle date fenomenali per i nerd di tutto il mondo: oltre che essere la data del “Compleanno di Star Wars” è anche il giorno preferito per tutti gli avventurieri galattici che si sono persi nello spazio con la mitica saga di “Guida Galattica per Autostoppisti” del geniale Douglas Adams.

All’insegna della frase “NO PANIC”, vero manifesto per gli appassionati di Adams, sempre alla ricerca del significato universale del numero 42, in tutto il mondo oggi si festeggia questa data come, appunto il Towel day.

La Guida galattica per gli Autostoppisti nacque come serie radiofonica di fantascienza creata dallo scrittore britannico venne successivamente adattata in forma di romanzo, serie televisiva, videogioco e, quindi, film per il cinema. La Guida citata nel titolo è, in realtà, un “libro nel libro”: nel racconto i protagonisti fanno spesso riferimento ad una specie di enciclopedia, la Guida Galattica, appunto, che fornisce loro suggerimenti – spesso bizzarri, secondo il registro surreale del romanzo – su “la vita, l’universo e tutto quanto”.

Il Giorno dell’asciugamano venne festeggiata la prima volta nel 2001, due settimane dopo la morte dello scrittore, avvenuta l’11 maggio dello stesso anno. In seguito si trasformò in una ricorrenza annuale, durante la quale i fan di Adams portano tutto il giorno con loro un asciugamano, un oggetto che ha la sua importanza nella famosa serie di libri Guida galattica per gli autostoppisti. Altre date che sono state proposte per il Towel Day sono l’11 febbraio (il quarantaduesimo giorno dell’anno), 11 marzo (giorno di nascita di Adams), il 4 febbraio (il 4/2), il 2 aprile (letto dagli americani come 4/2), l’11 maggio (giorno della sua morte), 22 giugno (42 giorni dopo la morte) e il 18 ottobre (il quarantaduesimo giovedì del 2001).

Per avere maggiori informazioni su questa ricorrenza vi invitiamo a visitare il sito: towelday.it

Anche sulla Stazione Spaziale, la nostra astronauta Samantha Cristoforetti ha festeggiato il Towel Day, in assenza di gravità!