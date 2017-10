Anche le storie più belle hanno una fine… e lo stesso si può dire anche per le serie: è in arrivo infatti il dodicesimo e ultimo volume di TOUCH Perfect Edition, l’edizione definitiva di uno dei capolavori del maestro Mitsuru Adachi, in maxi formato e corredata da nuovi adattamenti grafici e tavole a colori. L’albo sarà disponibile in libreria, fumetteria e Amazon dal 3 Ottobre 2017.

Kazuya e Tatsuya sono due gemelli quasi indistinguibili, ma dal carattere opposto: il primo è uno studente modello, campione della squadra di baseball della scuola, mentre il secondo è pigro sia nello studio che nello sport. In classe con loro c’è anche Minami, un’amica d’infanzia con cui condividono gioie e dolori…

Ecco l’ultimo volume di un grande classico firmato Adachi: eccezionale e corposo formato Perfect, con testi revisionati e pagine a colori!

Dal 3 Ottobre TOUCH Perfect Edition n. 12 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Tra le serie più apprezzate del maestro Adachi, nel 1983 TOUCH si aggiudica lo Shogakukan Manga Award nella categoria shonen. Dalla serie è stato tratto anche un anime, iniziato nel 1985 e terminato nel 1987: in Italia è stato trasmesso a partire dal 1988 con il titolo PRENDI IL MONDO E VAI.

TOUCH Perfect Edition non è l’unica opera di Mitsuru Adachi ad essere pubblicata da Edizioni Star Comics: ricordiamo anche SHORT GAME, ROUGH NEW EDITION, IDOL A, L’AVVENTUROSO, MISORA PER SEMPRE, MIX, MIYUKI, Q AND A, SHORT PROGRAM, SHORT PROGRAM GIRL’S TYPE.

Mitsuru Adachi nasce a Isesaki, Giappone, nel 1951: diplomatosi all’Istituto commerciale, realizza KIETA BAKUON, il suo primo manga, nel 1970. Celebre per eccellere in egual modo nei manga a tema romantico e in quelli sportivi – scrive infatti sia su riviste shojo che shonen –, è uno dei pochi mangaka ad aver superato i 200 milioni di copie vendute. Nel 2006 il suo celebre manga ROUGH viene trasformato nell’omonimo film, diretto da Kentaro Ohtani.

NEVERLAND 308

TOUCH Perfect Edition n. 12

Mitsuru Adachi

14,5×21, B, b/n e col., pp. 384, € 8,00

Data di uscita: 03/10/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822606198

www.starcomics.com