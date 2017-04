Total War: Warhammer II svelerà i misteriosi continenti a ovest del Vecchio Mondo e i giocatori parteciperanno a battaglie su isole incantate, lande cupe, paludi insidiose e giungle pericolose al comando di quattro nuove razze iconiche provenienti dal mondo di Warhammer Fantasy Battles: gli Alti Elfi, gli Elfi Oscuri, gli Uomini Lucertola e una quarta razza ancora non annunciata.

In questa campagna Total War mai vista prima, i giocatori si batteranno per il controllo dell’instabile Grande Vortice, che da millenni sovrasta l’Ulthuan, la terra natia degli Elfi. In base alle proprie motivazioni, ogni razza avrà come obiettivo la preservazione o la distruzione del Grande Vortice da raggiungere con il compimento di rituali arcani che culmineranno in un evento finale catastrofico. La conquista territoriale è ormai cosa del passato. Ora è il controllo del potere che deciderà il destino del mondo!

Total War: Warhammer II offre centinaia di ore di gioco intenso in una nuova epica campagna. Inoltre, poco dopo l’uscita, sarà disponibile gratuitamente un’enorme mappa della campagna con le regioni sia del Nuovo sia del Vecchio Mondo per tutti i possessori di Total War: Warhammer I e II.

Ian Roxburgh, il Game Director, ha dichiarato: “Total War: Warhammer II rappresenta il passo successivo nella nostra trilogia e la nostra visione della più incredibile serie strategica fantasy mai creata … Il successo del primo capitolo ci ha reso più ambiziosi: in questo sequel, non solo offriremo una campagna emozionante, ma anche la più grande campagna aggiuntiva unificata mai creata per i possessori di entrambi i giochi.” Jon Gillard, Head of Licensing presso Games Workshop, ha invece affermato: “”Aspettiamo con trepidazione il sequel del fortunatissimo Total War: Warhammer, che uscirà nei prossimi mesi di quest’anno…Sega e The Creative Assembly continuano a sorprenderci con la loro abilità nel ricreare gli sfarzi del mondo di Warhammer Fantasy Battles, popolato da razze la cui complessità non è mai stata concepita prima in un videogioco. Siamo orgogliosi di collaborare con loro in questo grande momento per il franchise.”