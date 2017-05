Sabato 3 giugno il Torneo del pugno d’acciaio illuminerà il ring del Vigamus (dalle 10:00 – 20:00 in via Sabotino 4, Roma) )! Una giornata all’insegna del picchiaduro più amato di sempre in occasione del attesissimo ritorno con Tekken 7. Sfide, tornei, premi, attività e tante incredibili sorprese per tutti gli appassionati di Heihachi e compagni. Siete pronti? Bene, perché l’appuntamento è sull’arena del Museo del Videogioco con il Tekken 7 Day: No pain, no gain! Un grande appuntamento per tutti i fan di Tekken in cui parteciperà anche il nostro fratellino Leon Chiro, grande cosplayer internazionale, e altri ospiti che coinvolgeranno i fan in diverse attività con la possibilità di vincere tantissimi premi che saranno messi in palio ai vincitori! Il Link dell’evento è https://www.facebook.com/events/1529332263765357/.

Tekken 7 è un picchiaduro sviluppato e pubblicato da Bandai Namco. Settimo capitolo della serie Tekken. Il gioco sarà il primo della serie ad usufruire del motore grafico Unreal Engine. Tekken 7 è uscito nelle sale giochi giapponesi nel mese di marzo del 2015. Una versione arcade aggiornata, Tekken 7: Fated Retribuition, è uscita sempre in Giappone a luglio 2016, che include nuove arene, costumi, oggetti e personaggi. La stessa versione è in programma di uscire anche per Microsoft Windows, Playstation 4 e Xbox One il 2 giugno 2017.

Vigamus, il Museo del Videogioco di Roma, è il primo Museo italiano interamente dedicato al Videogioco. Il Museo è gestito da Fondazione Vigamus, Ente riconosciuto dalla Prefettura di Roma con Parere positivo del Ministero dei Beni Artistici e Culturali e Del Turismo con Protocollo 976/2014, costituito nel giugno 2013 e impegnato nella preservazione, la ricerca e la divulgazione dei beni fisici e digitali legati allo strumento d’espressione digitale. Fenomeno di massa, espressione artistica dell’era digitale e medium interattivo, il videogioco è ormai entrato a far parte dell’immaginario contemporaneo, divenendo uno dei più complessi sistemi di produzione di significati. Per natura legato alla componente tecnologica, il videogioco evolve continuamente, rivoluzionando a sua volta l’intero sistema delle arti, e combinandosi con esso.Obiettivo di Fondazione VIGAMUS è promuovere e diffondere la consapevolezza del portato culturale del videogioco in Italia, Paese caratterizzato da un vasto pubblico di giocatori. Il videogioco si va così ad inserire nella struttura del patrimonio storico-artistico del Bel Paese, il cui primato nel mondo è assolutamente indiscutibile. L’innovazione culturale, più che quella tecnologica, rappresenta il fondamento per la nascita di una vera cultura del videogioco, artefatto che merita di essere conosciuto e studiato, e prima di tutto, preservato.