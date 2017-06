Ariano International Film Festival è ideato e organizzato dalla Rai.Co. Aps con sede nella Città di Ariano Irpino (AV). Il Festival è finalizzato a valorizzare l’arte cinematografica in tutte le sue espressioni e modalità stilistiche, promuovendone e diffondendone la cultura attraverso le due modalità formalmente riconosciute come strumenti di emancipazione e competizione tra popoli e nazioni nel campo delle arti figurative, ossia: proiezioni di opere cinematografiche a carattere di intrattenimento, divulgativo-scientifico e d’animazione; occasioni d’incontro e di mutuo sostegno tra i vari operatori del settore cinematografico.La quinta edizione dell’Ariano International Film Festival si terrà nella Città di Ariano Irpino (AV) dal 29 Luglio al 5 agosto 2017. Il Festival include rassegne e premi a personalità di rilievo in campo artistico, sociale e culturale, quale contributo a una migliore conoscenza della storia del cinema italiano e internazionale. Le premiazioni avverranno durante le giornate del Festival.

L’idea di un festival del cinema, che avesse dimora nella splendida e suggestiva cornice dell’irpinia, nasce dalla tenacia e dalla intraprendenza di un gruppo di amici, che hanno sempre creduto e credono fermamente nell’apporto fondamentale che l’arte cinematografica, al pari delle altre, reca alla formazione culturale dell’uomo, non come singolo individuo, ma come soggetto attivo di emancipazione e progresso della società. Il cinema, inteso come arte figurativa, non è soltanto la sequenza filmica di eventi, storie e fatti della vita umana, ma è anche e soprattutto l’incedere della macchina da presa nelle pulsioni e nei sentimenti del cuore umano, riflettendone le più recondite aspirazioni e tensioni ideali, a guisa di uno scultore che da una pietra grezza e informe da’ vita a un’opera d’arte. L’Ariano International Film Festival ha, dunque, l’ambizione di essere il crogiuolo di speranze, angosce, sogni e avventure dell’umano agire, dai quali possa emergere, palpitante, e con rinnovata consapevolezza, l’intima verità dell’essere vivi “Qui e Ora”.

Il poster di questa edizione rappresenta una mano aperta che si intreccia con una foglia e due bobine cinematografiche alimentate da una grande passione per il Cinema, semplicemente la quinta edizione che si schiera dalla parte della natura, dell’ambiente, della vita! Ecco la nuova creazione che il graphic designer Ludovico Mascia ha messo a punto per l’Ariano International Film Festival.

L’Ariano International Film Festival dedica una sezione speciale al cosplay, l’arte di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile del mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo o dei libri di qualunque genere. I partecipanti possono iscriversi compilando on-line l’apposita scheda al link www.arianofilmfestival.com/cosplay/entry-form

Inoltre, la manifestazione, unitamente alla manifestazione “Festival delle Tradizioni e della Musica Popolare” dedica una sezione speciale agli artisti di strada, rivolta a tutti i singoli artisti o gruppi che possono offrire spettacoli da eseguire su strada o comunque in ambienti esterni.Ogni partecipante si esibirà insieme agli altri iscritti nella Villa Comunale e nel Centro Storico della Città di Ariano Irpino durante la serata del 4 agosto 2017 dalle ore 20.30 alle ore 24.00 e avrà l’opportunità di essere intervistato e fotografato dai vari media/giornali. I partecipanti potranno iscriversi inviando una mail a direzione@arianofilmfestival.com, oppure a info@imaginetohelp.com