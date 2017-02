Appuntamento di fine estate per tutti i Cosplayer e gli appassionati di settore laziali (e non!). Domenica 11 Settembre, ore 10:00-24:00 l’appuntamento è a Gallicano per la seconda edizione di questo evento da quelle grandi prospettive

Il Comune di Gallicano nel Lazio, insieme all’Ass.ne. Pro Loco e l’Ass.ne “Istituto Global” in collaborazione con il “Ninja World”, hanno il piacere di ospitare ed invitare tutti gli amanti del genere: anime manga cosplay fantasy alla seconda edizione di questo evento nella splendida cornice di Piazza della Rocca. Gallicano nel Lazio è un comune italiano di 6 341 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio, è situato a 214 metri sul livello del mare, alle falde dei monti Prenestini. Il paese offre numerose location per photo set come acquedotti, alberi secolari, ed edifici antichi.

La gara cosplay, presentata dallo storico duo, Gianluca Falletta & Luca Panzieri, ha bellissimi premi in palio: un Nintendo 3ds xl sia per il premio miglior maschile che per quello femminile; alla migliore interpretazione una PS3; alla coppia un abbonamento per Romics e tanti altri premi per tutte le altre categorie.

Durante l’evento a Gallicano saranno presenti come ospiti alcune artiste davvero particolari: Idol Stage è un progetto che punta a diventare il vero punto di riferimento per le idol realizzando i sogni di tutte le appassionate e permettendogli di inserirsi nel mondo delle idol.

A chiudere la serata di domenica il concerto dei Raggi Gamma. Nerd nel midollo, i Raggi Gamma vi riportano indietro nel tempo: quando le sigle parlavano di orfani sfigati o di eroi di dubbia sessualità!

Per info: gallicano.comics.and.fantasy@gmail.com o su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/events/776390025830623/