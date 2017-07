Top Gun 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale, Paramount ha scelto il 12 luglio del 2019 per far uscire il seguito del grande film con Tom Cruise nei panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell. La pellicola originale fu diretta da Tony Scott e prodotta da Don Simpson e Jerry Bruckheimer nel 1986. La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr., ed è stato ispirato da “Top Guns”, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California. Cruise vestiva i panni di un giovane aviatore della marina militare americana (US Navy): a lui ed al suo Navigatore Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) viene offerta la possibilità di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun. Il film racconta i progressi di Maverick attraverso la formazione, la sua storia d’amore con un istruttore femminile (Kelly McGillis), il suo superamento di una crisi di fiducia a seguito di un incidente fatale durante le esercitazioni, e l’abbattimento di aerei nemici in dogfight. La pellicola prese come spunto gli scontri aerei della guerra fredda e lanciò Tom Cruise come star di Hollywood. Inoltre vinse un Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin.

Alla regia del sequel probabilmente si siederà Joseph Kosinski, che ha già diretto Cruise in Oblivion, oppure Christopher McQuarrie, che lo ha diretto in Jack Reacher e in Mission Impossible 5. ma la notizia non è ancora confermata come non è stata ancora diffusa la trama di questa nuova pellicola che sembrerebbe stata scritta prima da Peter Craig e poi rimaneggiata da Justin Marks. Ovviamente ci sarà Tom Cruise che, durante un’intervista tv in Australia, ha dichiarato: ” …è vero, probabilmente inizierò le riprese l’anno prossimo. Si farà davvero. Siete le prime persone a cui lo sto dicendo”. Riguardo alla sceneggiatura ha invece dichiarato “Il tono del film sarà identico al primo capitolo. Stilisticamente sarà uguale. Useremo anche la stessa colonna sonora di Harold Faltermeyer. Tornerà il nostro bisogno di velocità, avremo degli aerei grossi e potenti”. Anche Val Kilmer è stato contatto un anno e mezzo fa per tornare nei panni dell’antagonista Iceman.