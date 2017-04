Il Tolkien Week-end si svolgerà il 22 e 23 aprile 2017 a Parco Leonardo (Fiumicino – RM) e sarà interamente dedicato a Tolkien, il grande autore del Signore degli Anelli e dello Hobbit, con film, musica, concerti, interviste e presentazioni nell’ambito del For Geek Festival, 4a edizione, con ingresso gratuito. Un programma adatto a tutti i fans del fantasy di ogni età, anche ai bambini. Durante l’evento, verrà presentata la nuova iniziativa Tolkien in Music, che consentirà agli appassionati di conoscere e ascoltare grande musica ispirata a Tolkien, di ogni genere e provenienza: sono infatti praticamente infinite le band che hanno dedicato le loro opere musicali al grande scrittore. Per celebrare in musica J.R.R. Tolkien, sono numerosi gli artisti che hanno aderito all’evento e saranno presenti nella Piazzetta Hobbit per intrattenere il pubblico: Ida Elena, giovane artista leader del movimento folk celtico italiano con grandi collaborazioni internazionali e il suo omaggio speciale a Tolkien; Marco Lo Muscio, famoso pianista e organista reduce dal suo tour europeo, con un concept album dedicato a Tolkien; Massimo Santantonio, chitarrista di Acustica Medievale molto noto nell’ambiente della world music e omaggiato da grandi riviste come Guitar Player, con il suo nuovo cd registrato fra Roma e Yerevan; Ellesmere, il progetto bucolico di Roberto Vitelli e la mega suite “Les Chateaux de la Loire”; la musica sperimentale di Alessandro Gregori, con il Prog d’autore dei Venus Delight.

Saranno presenti anche i Cosplayers del gruppo Terra di Mezzo, già al Tolkien Day, con i loro costumi fedelissimi, perfette repliche dei personaggi fantastici di Tolkien. I visitatori potranno fotografarsi con i personaggi davanti alla Casa di Bilbo Baggins, per un photo set di grande successo. Fra le attrazioni del Tolkien Week-end, la spettacolare presentazione multimediale dei Tolkien Calendars, che tornerà a sorprendere il pubblico dopo Romics 2016, Tolkien Day e Romics 2017. Non mancherà il cinema ambientato nella Terra di Mezzo, con rari cult movie di animazione e i sorprendenti fan film, fenomeni di massa con milioni di visualizzazioni. Verrà anche presentato dall’Associazione Italiana Studi Tolkieniani il nuovo libro “Scrivere la lingua degli Elfi”. Altri filmati di ispirazione musicale, presentazioni e interviste completeranno il programma.

L’evento è organizzato da Tolkien Calendars, nell’ambito del 4Geek Festival 4a edizione, ed è presentato da Alessandro Bottero e da Sergio Lombardi, giornalisti ed esperti musicali, di fantasy e di arte figurativa. Per info: facebook.com/ events/1475700015835448/