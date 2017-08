Il debutto di Tokyo Ghoul è avvenuto in Giappone il 29 Luglio 2017. Grazie a ciò ovviamente siamo a conoscenza di tantissimi dettagli sul nuovo adattamento. Il nuovo trailer di Tokyo Ghoul include nuove informazioni sulla versiona internazionale dell’adattamento. Il trailer è rivolto al pubblico statunitense. Infatti il film approderà in alcune sale e non è escluso che venga in seguito distribuito anche in formato dvd e blu-ray. Al momento è impensabile pensare che qualcosa di simile possa accadere anche in Italia. Non ci resta che affidarci ai fan-sub! (Quanto meno per chi non l’ha già fatto). Mentre Funimation pianifica come portarlo in Nord America senza rivelare ancora i suoi piani di distribuzione, Madman Entertainment si prepara a distribuire il film per il 21 Settembre nelle sale. A tal proposito è stato pubblicato il primo trailer ufficiale sottotitolato in inglese. Il film è diretto da Kentaro Hagiwara e si basa sul celebre manga di Sui Ishida. Questo è il trailer pubblicato:

Questa è la presentazione di j-pop che serializza in italia la serie: Un nuovo grandissimo successo manga che sta spopolando in Giappone e anche in Europa! Il ghoul è un personaggio della tradizione fantastica. Lo si ritrova ne “Le Mille e una notte” e in altri miti del folklore occidentale. È un mostro che si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e che, usando la magia nera, assorbe le forze delle sue vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando per le strade di Tokyo. E un adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino. Manga di punta di Young Jump, la rivista di Shueisha più cool del momento, questo nuovo titolo vi lascerà con il fiato sospeso… Se avete amato manga come Judge o Doubt, non potete certo perderlo!

