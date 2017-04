In queste ore abbiamo scoperto che il nuovo film di Jon Favreau, versione live action de Il Re Leone, ha finalmente una data di uscita: potremmo vedere le avventure del leoncino più famoso della storia del cinema d’animazione il prossimo 19 luglio 2019. A doppiare due dei personaggi più importanti del film, Pumbaa e Timon. saranno probabilmente, secondo l’Hollywood Reporter, Billy Eichner e Seth Rogen che affiancheranno il già confermato Donald Glover, nei panni di Simba e James Earl Jones, che tornerà a dar voce a Mufasa.

In questo nuovo live action, sceneggiato da Jeff Nathanson, i due attori, che hanno recentemente recitato insieme nella commedia Cattivi vicini 2, devono portare avanti la pesante eredità delle voci del film d’animazione originale: Nathan Lane e Ernie Sabella.

Sempre riguardo a questa nuova produzione Disney, ci teniamo a riportare uno stralcio di un intervista con Jon Favreau, nella quale il regista ha dichiarato: È una grande responsabilità perché non vogliamo rovinare il legame che le persone hanno con il primo film. D’altro canto non credo che gli spettatori vogliano vedere un altro film d’animazione, perciò se siete interessati a un film d’animazione, guardate l’originale. La nostra idea è di dare l’impressione che si tratti di ambienti e di animali reali. Useremo le lezioni imparate con Il Libro della Giungla per le tecniche di fotorealismo impiegate. […] Quindi sono emozionato all’idea di presentare Il Re Leone a un nuovo pubblico con gli strumenti di oggi: magari ne saranno così attratti da andare a ripescare la vecchia versione