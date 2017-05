Sta girando in rete, grazie a MakingStarWars e a un sito di online shopping l’immagine del modellino della Hot Wheels del nuovo caccia stellare che Kylo Ren guiderà in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, la somiglianza con il caccia Tie Advance di Darth Vader è palese, ma è presto ancora per gridare allo spoiler! Oltre al caccia stellare guidato da Adam Driver, già siamo a conoscenza di molte nuove astronavi in The Last Jedi, come i mitici A-Wing e gli Starhawks visti nel teaser trailer e al “coattissimo” Mega Destroyer, la nave ammiraglia del Leader Supremo Supreme Snoke, molto più grande del leggendario Executor di Darth Vader!

Intanto Snack di Star Wars Amino pubblica questo interessante punto di vista, ripostando un paio di immagini di Making Star Wars: “ho qualche ideasu come potrebbe essere la sua TIE. Gli Star Destoryer in TFA avevano alcuni canoni alimentati dai Cristalli Kyber (nd. quelli delle Spade Laser per intenderci!) e credo che anche TIE di Kylo potrebbe avere armi alimentati proprio con i Kyber, …una cosa che dubito molto: non credo davvero che succederà.