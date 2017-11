Il prossimo 17 Novembre uscirà in Giappone Fairy Tail n. 63, l’ultimo volume della serie del maestro Hiro Mashima: per celebrare questo evento la casa editrice Kodansha ha ideato una splendida iniziativa, diretta all’intero mondo dei fan di Fairy Tail. Fino al 7 Novembre (compreso) si potranno infatti twittare messaggi di saluto, festeggiamento e celebrazione per la serie, aggiungendo gli hashtag #thxft e #fairytail:: la redazione di Kodansha sceglierà i più belli e li impiegherà per la realizzazione di un’installazione (word cloud) che verrà posta dal 20 al 26 Novembre sul binario Yamanote nella stazione di Shibuya, a Tokyo. Una fantastica occasione, quindi, per poter salutare una delle serie più amate degli ultimi anni… partecipa anche tu!