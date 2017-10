Il film Marvel Thor: Ragnarok arriva nelle sale italiane e vola in vetta al box office, registrando un incasso di oltre 3 milioni di Euro nel primo week-end di programmazione. Daniel Frigo, Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia, ha commentato “Thor è uno dei personaggi Marvel più amati e questo eccezionale risultato dimostra quanta attesa c’era anche nel nostro Paese per una nuova avventura interamente dedicata al dio del Tuono. Il film Thor: Ragnarok appassiona tutti, non solo i fan, perché è un fantastico mix di divertimento, azione e spettacolarità, con incredibili protagoniste femminili al fianco dei beniamini di sempre. Si tratta di un risultato raggiunto anche grazie al lavoro di tutta la Company e al supporto dei diversi partner”.

Martedì 24 ottobre a Milano numerose celebrities hanno sfilato sul carpet della proiezione speciale di Thor: Ragnarok per celebrare l’arrivo del film Marvel nelle sale italiane. Star del mondo della musica come Fabio Rovazzi, Danti, Chiara Grispo, Carletto, Oovee; del mondo dello spettacolo come Benedetta Parodi, Frank Matano, Valerio Staffelli; del mondo dello sport come Sara Cardin, Enrico Garozzo ed Erika Kirpu; e del mondo del web come Matt & Bise, Francesco Sole, i Nirkiop, Leonardo Decarli, ST3PNY, The Show, The New Magic Wizard, Calciatori Brutti, Actual, Klaus, Scherzi di Coppia, Mantex & Mina e molti altri ancora.

Sul grande schermo il pubblico incontrerà per la prima volta Hela, prima antagonista protagonista dell’Universo Cinematografico Marvel, il cui ruolo è affidato all’attrice premio Oscar® Cate Blanchett, mentre Karl Urban veste i panni del suo braccio destro Skurge. Jeff Goldblum è l’esuberante Gran Maestro, sovrano del pianeta Sakaar dove Thor diventa prigioniero di Valchiria, una cacciatrice di taglie interpretata da Tessa Thompson. A riprendere il ruolo di Thor è Chris Hemsworth, che ritrova i vecchi compagni d’avventura Tom Hiddleston nei panni del fratello adottivo Loki, Mark Ruffalo che interpreta Hulk/Bruce Banner, Idris Elba alias Heimdall e Anthony Hopkins nel ruolo di Odino. In questo nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel proseguono le epiche avventure narrate in Thor (2011) e Thor: The Dark World (2013) e ispirate al personaggio nato nel 1962 dall’ormai leggendario duo composto da Stan Lee e Jack Kirby. Diretto da Taika Waititi Thor: Ragnarok è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee sono i produttori esecutivi. Il film è scritto da Craig Kyle e Christopher Yost, insieme con Eric Pearson, che ha firmato anche la sceneggiatura.